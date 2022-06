Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis começou a jornada em Interlagos pela terceira etapa da Porsche Cup Brasil com motivos para acreditar em um fim de semana de muitas alegrias. O piloto da OAK Racing Team Dynasty liderou a classe Sport da Carrera Cup, além de garantir um lugar para o #88 no top 10 do único treino livre previsto.

Após um dia cheio de treinos, com duas atividades opcionais e o treino livre, Frangulis já demostrava que o ritmo em Interlagos estava em alta.

Na primeira passagem de pneus novos, Frangulis já colocou o bólido da ORT em destaque.

Frangulis chegou a figurar dentro do top 5, andando em ritmo próximo dos ponteiros do campeonato. Com o treino encerrado em bandeira vermelha, o ‘Grego’ encerrou as atividades do dia na sétima posição geral e liderando a classe Sport, com a marca de 1min36s760.

As atividades de pista da Porsche Cup retornam neste sábado pela manhã com o treino classificatório. A corrida 1 da etapa acontece no começo da tarde de sábado e a corrida 2 no domingo.

“A gente foi bem eficaz”, disse Frangulis. “Tivemos bem pouco tempo de pista e conseguimos aproveitar quando colocamos o pneu novo. Fazia um tempinho que não andávamos aqui em Interlagos, então tem aquela fase de readaptação.

“Mas foi muito bom colocar em prática tudo o que combinamos no box e fechamos o treino livre em sétimo na geral e primeiro na categoria. Agora é colocar isso em prática no quali e lutar para largar o mais para frente possível, pois isso é muito importante.”

