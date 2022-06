Carregar reprodutor de áudio

Os fãs da Porsche Carrera Cup Brasil terão uma nova equipe para acompanhar a partir da etapa deste fim de semana, em Interlagos, na capital paulista. Werner Neugebauer vai pilotar o Porsche 992 #8 com as cores da Mahrte Racing Team e terá como companheiro de equipe o piloto Franco Giaffone, comandante do Porsche 992 #3. Neugebauer compete na categoria Carrera, principal do campeonato, enquanto Giaffone compete pela Carrera Sport.

Neugebauer vai para Interlagos com dedicação dobrada visando os objetivos da nova equipe. “Eu quero agradecer ao Franco e ao pessoal da Mahrte pelo convite para me juntar à equipe. Essa parceria tem tudo para render bons frutos para todos e eu vou continuar me dedicando ao máximo para que a gente consiga atingir os nossos objetivos”, comentou o piloto que foi campeão da Porsche em 2018 (Sprint) e 2019 (Overall). O piloto gaúcho ocupa atualmente a nona posição no campeonato com 21 pontos somados, já considerando os descartes obrigatórios.

“Entendo que a vinda do Werner para a equipe vem a coroar nas pistas o excelente crescimento e liderança que a MAHRTE vem obtendo em seu segmento. O Werner traz um novo desafio e motivação para todos da equipe, espero aprender bastante com ele, que além de um excelente piloto, cheio de determinação, é um cara bacana e divertido. Que ele seja muito bem-vindo e que juntos possamos nos ajudar no campeonato, mantendo o nome da MAHRTE sempre nas primeiras colocações”, disse o piloto que ocupa a vice-liderança do campeonato Carrera Sport, a apenas quatro pontos do líder.

"Estamos muito felizes e animados de representar um time com pilotos tão experientes. Faz parte do nosso objetivo como marca ser a melhor no segmento e dentro das pistas não será diferente. Temos certeza que esse objetivo será atingido e além de tudo, divertido”, avaliou Anderson Lourenço, diretor de marketing da Mahrte - localizada em São Paulo, a Mahrte conta com duas unidades (Chácara Klabin e Tatuapé) e caminha para inaugurar a terceira unidade em Itu.

A programação do fim de semana começou nesta sexta-feira (10) com sessões de treino para os pilotos. No sábado (11) estão previstos os treinos classificatórios e a primeira corrida válida pela terceira etapa, com presença de público no autódromo e visitação aos boxes. No domingo (12) acontece a segunda e última corrida do fim de semana.

Além da Mahrte, que nomeia a equipe, Werner tem patrocínio de Udura e Twaron para a temporada 2022. O piloto também carrega o selo Carbono Neutro, referente a compensação da emissão de CO2 na temporada 2021 de toda a equipe envolvida nas atividades de pista.

