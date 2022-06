Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup realizou na tarde desta sexta-feira (10) sua primeira atividade oficial em Interlagos, com os treinos livres da terceira etapa da temporada. Na estreia dos novos carros da geração 992 na principal pista do Brasil, foi o nome de Enzo Elias que encabeçou a folha de tempos.

Em sua melhor passagem, o competidor do Porsche #73 cravou 1min35s602 com o carro da Carrera Cup. Pedro Aguiar veio a seguir, com 0s225 de desvantagem. Miguel Paludo, Rodrigo Mello e Werner Neugebauer completaram o top 5.

O melhor carro da classe Carrera Sport foi o #88, de Georgios Frangulis, em um respeitável sétimo lugar no geral, sinalizando que tem potencial para avançar até a disputa da pole na manhã deste sábado.

Já pela Carrera Rookie o mais veloz foi o #87, de Nelson Monteiro, com o décimo tempo entre os 24 carros do grid.

Pela Sprint Challenge, os tempos ficaram mais uma vez muito parelhos, com os seis primeiros separados por menos de meio segundo. Marcelo Tomasoni prevaleceu no final, com a marca de 1min39s097. O segundo mais veloz foi Caio Castro, vencedor em Interlagos no ano passado. Ricardo Fontanari, SangHo Kim e Guilherme Bottura completaram o top 5. O sul-coreano liderou nas classes Sport e Rookie.

No sábado, a programação começa com o quali da Carrera Cup, a partir das 8h50. A seguir é definido o grid da Sprint Challenge. A primeira corrida do fim de semana tem largada programada para 13h30, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

“O treino livre é quando a gente consegue realmente ver o que está acontecendo”, disse Elias. É sem dúvida um bom indicativo para o classificatório. A gente sofreu um pouquinho com o carro no treino opcional anterior, mas trabalhamos duro e resolvemos. Está aí o resultado. Vou dar o meu melhor para repetir o desempenho no treino classificatório e, quem sabe, transformar isso numa vitória”

“O carro estava muito bom, realmente a diferença de tempo entre todos é apertada porque todo mundo conhece muito a pista”, comentou Tomasoni. “Estou muito feliz, acertamos o carro e fiz uma volta muito boa no final. Vamos tentar repetir a volta de hoje amanhã e buscar a pole.”

Resultados:

Carrera Cup

#73 Enzo Elias 1:35.602 #20 Pedro Aguiar +0.225 #7 Miguel Paludo +0.464 #29 Rodrigo Mello +0.653 #8 Werner Neugebauer +0.656 #544 Marçal Muller +0.898 #88 Georgios Frangulis* +1.159 #1 Alceu Feldmann +1.248 #16 Renan Pizii +1.531 #87 Nelson Monteiro** +1.629 #70 Lucas Salles* +1.649 #33 Bruno Campos** +1.696 #85 Eduardo Menossi* +1.760 #9 Edu Guedes** +1.766 #77 Francisco Horta* +1.822 #26 Christian Hahn +1.878 #80 Rouman Ziemkiewicz* +1.987 #888 Lineu Pires** +2.106 #3 Franco Giaffone* +2.166 #116 Marcelo Hahn* +2.270 #17 Leonardo Sanchez** +2.417 #121 João Barbosa** +2.727 #44 Gustavo Farah** +2.804 #25 Paulo Sousa** +2.951

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

#5 Marcelo Tomasoni 1:39.097 #22 Caio Castro +0.206 #17 Ricardo Fontanari +0.229 #71 SangHo Kim** +0.240 #117 Guilherme Bottura* +0.272 #80 Raijan Mascarello +0.485 #21 Miguel Mariotti* +0.628 #20 Vina Neves +0.866 #199 Nelson Marcondes +1.065 #1 Urubatan Junior +1.065 #69 Daniel Correa +1.156 #14 Andre Gaidzinski* +1.371 #77 Josimar Junior* +1.487 #55 Ramon Alcaraz* +1.586 #58 Claudio Simão* +1.952 #555 Ayman Darwich +2.364 #7 Piero Cifali** +2.463 #33 Gustavo Zanon** +2.697 #002 Junior Dinardi** +3.683 #99 Nasser Aboultaif** sem tempo #3 Cristian Mohr sem tempo

*Sport

**Rookie