O Porsche C6 Bank Endurance Challenge terá o fim de semana decisivo da temporada 2024 no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O campeonato mais equilibrado da história do campeonato de corridas de longa duração da Porsche Cup C6 Bank chega à etapa final com duas duplas rigorosamente empatadas na tabela: Werner Neugebauer/Rubens Barrichello e Marçal Müller/Enzo Elias, ambas com 147 pontos.

A temporada 2024 do Porsche C6 Bank Endurance Challenge foi a mais internacional da categoria. Tudo começou no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido como autódromo do Estoril, em Portugal, em junho, com vitória de Werner Neugebauer e Rubens Barrichello. Depois foi a vez do moderno Circuito Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, no noroeste da Argentina, com triunfo de Marçal Müller e Enzo Elias. As duas primeiras provas tiveram extensão de 300 quilômetros.

Neste sábado, porém, o desafio será maior. A prova em Interlagos terá 500 quilômetros ou 4h15 de duração máxima. No Porsche C6 Bank Endurance Challenge serão 38 carros na pista, com 84 pilotos confirmados até agora, em duplas que unem os principais nomes da categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo com estrelas de trajetória internacional.

São 26 carros inscritos para a Carrera Cup e 12 para a Challenge. Além disso, o evento terá a preliminar com a corrida decisiva da Sprint Trophy, com mais 17 Porsches na pista. No total, estão confirmados 55 carros e 107 pilotos para o fim de semana nos dois eventos, recorde da categoria.

Estarão em jogo 96 pontos nesta última etapa, 32 para o primeiro colocado no segmento inicial e mais 64 para o vencedor no segmento final. Os pilotos vieram de nove categorias diferentes – a mais representada é a Stock Car, com 13. Além dela, Mundial de Endurance (FIA WEC), Fórmula Indy, Indy NXT, Euroformula Open, TCR South America, Nascar Brasil, Fórmula 4 Brasil e o kartismo nacional estarão no grid.

Os principais nomes entre os pilotos são Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet, dois ex-Fórmula 1; Tony Kanaan, campeão da Indy em 2004 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2013; Caio Collet, estreante do ano na Indy NXT; Felipe Baptista e Dudu Barrichello, ambos no top 10 da temporada 2024 da Stock Car; e Nicolas Costa, único representante brasileiro no Mundial de Endurance (FIA WEC).

Na classe Challenge, a vitória na etapa do Estoril ficou com a dupla formada por Sadak Leite e Fábio Carbone. Na segunda etapa, em Termas de Río Hondo, foi a vez de Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande triunfarem. Aliás, são as duplas que lideram a tabela: Leite/Carbone tem 147 pontos contra 114 de Feldmann Neto/Casagrande.

Sucesso desde a primeira corrida de longa duração da Porsche Cup C6 Bank em 2015, o Endurance Challenge se consolidou pela competitividade e intercâmbio entre os talentos regulares da Porsche Cup C6 Bank e seus convidados - no melhor estilo Pro-Am dos grandes eventos de endurance do mundo. O desafio agora é no tradicional traçado de 4.309 metros e 13 curvas, que acabou de ser completamente recapeado.

No regulamento esportivo, a prova será dividida em dois segmentos, com 40% dos pontos conferidos às equipes que tiverem percorrido 75% do segmento inicial e realizado pelo menos um pit stop obrigatório. Em Interlagos, a corrida terá 117 voltas – o tamanho do primeiro segmento será divulgado no regulamento particular da prova, no fim de semana do evento. Uma mudança para este ano é que todos os carros, seja da Carrera Cup (992) ou da Challenge (991.2) passam a disputar a Carrera geral, dando chances para todos disputarem a vitória no geral na corrida.

O piloto com a maior experiência da dupla (B.O.P., Balance of Performance) terá uma limitação de voltas na corrida. Nenhum deles poderá fazer stints seguidos: ou seja, a troca de pilotos será obrigatória em cada um dos pit stops. Cada um deles é categorizado como platina, ouro, prata, bronze ou cobre.

O status de cada competidor é definido por uma intricada combinação de elementos, que considera há quanto tempo o piloto está ou não em atividade, a categoria onde compete regularmente, a categoria onde competiu pela última vez, sua idade, retrospecto em eventos da Porsche Cup C6 Bank, entre outros. Assim como em 2023, cada dupla terá de fazer três pit stops obrigatórios de no mínimo seis minutos na primeira etapa. As equipes terão janelas de oito minutos para fazerem suas paradas, em voltas pré-determinadas e informadas no Regulamento Particular da Prova (RPP).

Assim como no campeonato de Sprint, cada equipe pode descartar um segmento na pontuação final. Dessa forma, um carro que tenha problemas no meio de uma prova pode seguir vivo na disputa do título até o fim. A definição do grid é determinada pela média das melhores voltas de cada piloto nos qualis, de modo que prevalecem as duplas mais velozes independentemente de o piloto ser o mais rápido na sua sessão.

Outro traço característico dos principais eventos de longa duração do planeta está presente no evento: várias categorias simultaneamente batalhando na pista. São duas divisões distintas, cada uma com três subcategorias. A Carrera Cup é destinada aos Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, equipados com motor 4.0 litros e freios ABS. A classe Challenge usa os da versão anterior, 991-2. Cada uma se subdivide em geral – em que todos competem – Sport e Trophy. O enquadramento das tripulações nas classes Sport e Trophy é estabelecido pelo B.O.P. combinado de cada time.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da etapa final da Porsche Cup Brasil 2024.

Lista de inscritos por ordem numérica:

Carrera Cup

#1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas

#3. Franco Giaffone e Cesar Ramos

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#8. Werner Neugebauer e Rubens Barrichello

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#14. Carlos Campos e Tony Kanaan (S)

#15. Leonardo Sanchez e Átila Abreu (R)

#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)

#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

#29. Rodrigo Mello, Thiago Camilo e Caio Chaves

#31. Marcos Regadas e Jeff Giassi (S)

#33. Bruno Campos, Nicolas Costa e Thiago Vivacqua (R)

#56. Peter Ferter e Diego Nunes (S)

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#74. Piero Cifali e Edu Guedes (R)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr. (S)

#85. Eduardo Menossi, Caio Collet e Pedro Piquet (R)

#87. Nelson Monteiro, Ramon Alcaraz e Márcio Mauro (R)

#88. Pedro Boesel e Ricardo Maurício

#100. Sebá Malucelli, Marcos Gomes e Xandinho Negrão (R)

#111. Fefo Barrichello e Dudu Barrichello

#139. Célio Brasil, Israel Salmen e Rafael Martins (R)

#199. Nelson Marcondes, Luiz Razia e Gianluca Petecof (S)

#544. Marçal Muller e Enzo Elias

#888. Lineu Pires, Beto Gresse e Christian Hahn (S)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge

#2. Luiz Souza e Bruno Bonifácio (S)

#17. André Gaidzinski e José Moura Neto (R)

#19. Luiz Landi, Tom Filho e Bruno Xavier (R)

#23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (S)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#44. Giuliano Bertuccelli, Pietro Rimbano e Eduardo Taurisano (S)

#45. Matheus Roque e Felipe Baptista (S)

#66. Sadak Leite, Fabio Carbone e Vitor Meira

#72. Antonella Bassani, Leticia Bufoni e Cecília Rabelo (R)

#95. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (R)

#808. Iago Garcia e Tiago Gonçalves e Miguel Caetano (R)

#999. Cláudio Reina e João Gonçalves e Digão Soares (R)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Trophy

#1. Gustavo Costa (S)

#7. André Cytrynbaum (S)

#8. Silvio Morestoni

#11. Thiago Rios (S)

#12. Marcelo Seiroz (S)

#13. Leticia Bufoni

#14. Gabriel Líber

#18. Ricardo Zylberman (S)

#22. Heverton Cardoso (S)

#33. William Araújo

#45. José Moura Neto

#77. Vitor Marques (S)

#111. Neto Carloni (S)

#121. Denis Ferrer

#129. Fernando Arruda (S)

#331. Neto Heil (S)

#777. Lucas Lucco

(S) Sport / (R) Rookie

