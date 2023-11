Não há espaço para deslizes. Com isso na cabeça, a dupla formada por Leonardo Sanchez e Átila Abreu trouxe um reforço de respeito para a decisão do campeonato da Porsche Endurance Challenge, o campeonato de corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil. A tripulação do carro #15, que está em quarto na classe Carrera Rookie, terá o brasiliense Vitor Meira, de 46 anos, como o terceiro elemento na prova de 500 km no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, neste fim de semana.

Vitor Meira fez carreira no automobilismo americano. Disputou 12 temporadas na Fórmula Indy pelas equipes Menard, Rahal-Letterman, Panther e A.J. Foyt. Foi quinto colocado na temporada 2006 e tem como melhor resultado nas 500 Milhas de Indianápolis dois segundos lugares em 2005 e 2008. No Brasil, disputou algumas provas na Stock Car e foi campeão do extinto Brasileiro de Marcas em 2015 pela equipe JLM Racing. Chega ao Porsche #15 a convite de Átila Abreu e Leo Sanchez.

A expectativa de Átila Abreu e Leo Sanchez é lutar pelo título da Carrera Rookie, algo que parecia impossível após o abandono na primeira etapa da Endurance Challenge, na prova de 300 km em Interlagos, em maio. Mas a vitória nos dois segmentos da etapa internacional, em Termas de Río Hondo, na Argentina, devolveu a dupla para a briga. Mas não há margem de erro para eles na etapa de 500 km: afinal, o descarte do pior resultado já está efetuado, com os problemas na etapa inaugural do ano.

Vale lembrar que o regulamento da Endurance Challenge prevê o descarte do pior resultado ao final do campeonato – aqui valem segmentos e resultados finais de provas. Ou seja: de seis resultados possíveis, cinco serão válidos para a definição dos campeões do campeonato de provas de longa duração da Porsche Cup Brasil em 2023.

A última etapa da Endurance Challenge começa com treinos opcionais na quinta-feira, seguido por uma sexta-feira com dois treinos livres e a classificação. No sábado, a corrida de 500 km (117 voltas ou 4:15 de duração) tem largada prevista para as 14:40. A prova é dividida em dois segmentos que contam pontos para o campeonato.

"Temos chance de conquistar o título mas não depende só de nós, pois os nossos concorrentes tiveram bons resultados. Mas essa corrida vale mais pontos e tem a questão do descarte de segmento. Nosso objetivo com esse trio é ganhar a corrida e espero que isso nos dê o título. Vamos controlar o que está no nosso alcance e tratar de vencer a corrida. Já corri com o Vitor em provas de kart antes, é um atleta e um piloto muito competente."

Átila Abreu

"Depois de um início difícil na Endurance, conseguimos uma etapa perfeita na Argentina. E chegamos a Interlagos com chances de título. Precisamos ser agressivos e partir para a vitória, já que não temos mais descartes a fazer. É seguir a estratégia que o Átila vai traçar e acelerar na pista. A chegada do Vitor Meira será muito importante para a gente, porque ele tem muita experiência e velocidade no automobilismo. Com certeza vai nos ajudar na tarefa de tentar conquistar o título da Carrera Rookie."

Leo Sanchez

"É um prazer estar voltando a Interlagos. Nasci e cresci aqui, tanto no kartódromo quanto no autódromo. E pela terceira vez na Porsche Cup. Já tenho uma bagagem com a Porsche, além de toda a vida no automobilismo. E estar dividindo o carro com o Leo e com o Átila é fantástico, porque eu, apesar de não ter guiado com o Leo ainda, ele é um dos pilares do automobilismo brasileiro, como apoiador, entusiasta, piloto. É tão importante quanto nossos heróis das pistas, são eles que acreditam no automobilismo. Vai ser um prazer correr com ele, aprender sobre as suas visões. E não tem nem o que falar do Átila, que onde senta, anda bem e já tem uma larga experiência. Tenho memórias muito legais com ele. Ganhamos uma corrida de kart na Granja Viana que foi lutada até o fim, bico a bico. Ganhamos do (Renato) Russo na última volta, de um pessoal de peso. O Átila era um menino, eu já estava na Indy. E a gente sempre se falou desde então, nos tornamos amigos. E vamos dividir um carro agora, coisa que nunca fizemos. Vou com muita vontade e responsabilidade de fazer o melhor. E sempre agradecendo aos patrocinadores que estão no carro."

Vitor Meira

