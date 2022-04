Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup vai estrear o sistema de balanço de performance a partir da etapa que será disputada neste fim de semana no Velocitta, em Mogi-Guaçu. Baseada na colocação de lastros de peso dentro dos carros, a equalização pode fazer uma grande diferença em uma pista com muita alternância de relevo.

Atual vice-líder da categoria Sprint Challenge, Raijan Mascarello aposta em um menor peso para manter os ajustes do carro que chegou ao pódio na etapa de abertura do campeonato em Goiânia, uma vez que para efeitos de BOP ele carregará peso de sexto colocado.

“Terei menos peso em relação a vários competidores, porque o BOP é feito considerando o descarte de um dos resultados da etapa anterior. Então, estarei, pelo menos, 20 quilos mais leve que alguns de meus principais concorrentes. Isso pode fazer boa diferença nos trechos longos de subida e desgastar menos os freios nos pontos de descida”, ressaltou o piloto que tem em seu Porsche 991.2 as marcas da Stine Sementes, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Um pouco mais adaptado ao novo carro, Raijan optou por não participar da sessão extra de treinos desta quinta-feira.

“Acredito que o carro já está mais na mão e a pista do Velocitta já atuei outras etapas me adaptando bem. Estou bem confiante e vou para buscar vitória”, pontuou Raijan.

