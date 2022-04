Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup chegou a Mogi Guaçu, com a segunda etapa da temporada de 2022 no Velocitta. Para a grande maioria do grid, a oportunidade de mudar algo que não tenha dado certo em Goiânia ou manter a boa fase iniciada por lá. Mas para um piloto em especial, o campeonato de 2022 começa efetivamente no interior paulista. É esta a situação de Ricardo Fontanari.

O campeão da classe Sport da Sprint Challenge (antiga GT3 Cup) não pôde competir na primeira etapa na capital de Goiás. Com exclusividade ao Motorsport.com ele explicou os motivos e como vai encarar o campeonato daqui para frente.

“É muito bom voltar”, disse Fontanari. “Na primeira etapa eu tive um problema pessoal familiar e não pude correr. Agora nós voltamos e a regra diz que todos têm que descartar um resultado e eu já descartei o meu.”

“Mas nós vamos aplicar a mesma tese, a mesma estratégia, a mesma constância, pontuando o máximo que puder. Estamos competindo na geral esse ano e o carro é muito legal, gostei muito, eu não tinha andado ainda. Adorei.”

Sempre de bom-humor, ele se diz tranquilo em relação a algum resultado que não possa surgir, ainda mais competindo na classe geral da Sprint Challenge e sendo obrigado a carregar 50 quilos de lastro por força do regulamento.

“Estou supertranquilo. O objetivo aqui é se divertir e andar bem. Nem sempre andar bem significa bons resultados. Eu quero andar bem como no ano passado. Consequentemente alguns bons resultados vieram. Vamos fazer o mesmo que fizemos no ano passado, andar bem, nos divertir bastante e respeitar a todos. Saúde mental!

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo a segunda etapa da Porsche Cup no Velocitta ao vivo.

Veja como foi a etapa de Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: