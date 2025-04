Porsche Cup: Müller celebra pole após "montanha russa de emoções"

A história se repete. Duas semanas após a abertura da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil no Velocitta, Marçal Müller voou novamente para garantir mais uma pole da classe Carrera Cup, agora com direito ao recorde da pista. Mas o fim de semana do atual campeão não foi dos mais tranquilos até aqui.

Marçal começou a etapa, na quinta, correndo com seu carro titular, mas um problema no freio o forçou a utilizar um reserva nos treinos da sexta, terminando também na liderança. O catarinense decidiu voltar com o carro principal para o quali e garantiu a pole, com direito a retomar o título de recordista da pista, marca que havia perdido para Dennis Dirani.

Em entrevista ao Motorsport.com após a pole, Marçal fez o balanço da etapa até aqui:

"O final de semana tem sido uma montanha russa de informações pra gente. Começamos com esse carro, mas ele deu problema. Não conseguiram arrumar ele, então passamos a sexta-feira inteira com o reserva, que também foi um carro muito bom. Conseguimos liderar o treino livre com ele, e ficamos na dúvida sobre qual carro usar no restante do fim de semana".

"Mas, pelo histórico, a gente já está tão acostumado com esse carro, principalmente em ritmo de corrida, que optamos por esse. E deu tudo certo, conseguimos cravar a pole. E é ainda mais especial fazendo de novo o recorde da pista, que um dia já foi meu, mas o Dennis [Dirani] tinha tirado, e agora eu roubei dele de novo".

Após uma etapa prejudicada pelo furo de pneu na primeira corrida duas semanas atrás, Marçal espera uma corrida sem maiores problemas.

"Vamos focar em fazer uma largda limpa e torcer para que tudo dê certo com os pneus desta vez para brigarmos pela vitória".

