A Porsche Cup Brasil abriu os trabalhos do sábado no Velocitta com a classificação da classe Carrera Cup, a mais avançada do grid da categoria. Marçal Müller voou, garantindo não somente a pole como também o novo recorde da pista de Mogi Guaçu, terminando quatro décimos à frente de Thiago Vivacqua, em segundo.

Terceiro colocado, Miguel Mariotti foi o melhor colocado da Sport. Entre os pilotos da Rookie, pole de Bruno Campos, largando da 24ª posição.

Na temporada 2025, o quali da Porsche é dividido da seguinte forma: na primeira parte, os pilotos das subdivisões Rookie, Sport e Geral vão à pista separadamente, para sessões de 10 minutos cada. Os resultados são todos unificados e os dez melhores da classificação geral passam para a disputa da pole no Q2. O resultado vale para o grid da corrida do sábado, enquanto a do domingo é formada pela inversão do resultado da prova 1, com o vencedor sorteando no pódio quantas posições serão invertidas (6, 7 ou 8).

Líder dos Rookies, Morestoni acabou sofrendo uma rodada nos instantes finais de sua saída, enquanto Bruno Campos foi o mais rápido da sessão com 01min29s350. Na saída da Sport, P1 e P2 para pai e filho, com Alceu Feldmann sendo o. mais rápido, seguido de Alceu Feldmann Neto. Alceu pai fez 01min28s254, apenas 0s082 à frente do filho.

Com os pilotos da geral, Marçal Müller segue mostrando um bom ritmo no Velocitta, sendo o mais rápido com 01min27s269, 0s440 à frente de Matheus Comparatto.

No top 10, os sete pilotos da geral e mais três da Sport na disputa pela pole. No final, Marçal Müller voou para garantir a posição de honra com direito ao recorde da pista, marcando 01min26s994, 0s392 à frente de Thiago Vivacqua. Miguel Mariotti foi o terceiro, sendo o melhor colocado entre os pilotos da Sport. Em 24º, Bruno Campos repetiu a pole entre os pilotos da Rookie, logo à frente de Edu Guedes.

A Porsche Cup volta à pista do Velocitta ainda neste sábado. As classes Carreraa Cup e Sprint Challenge fazem suas primeiras corridas a partir 13h30, todas com transmissão da Motorsport.tv Brasil. O dia fecha com o quali da Sprint Trophy, às 17h30.

Confira o resultado da classificação da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

3 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

4 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

5 - Christian Hahn (Carrera Cup)

6 - Lucas Salles (Carrera Cup)

7 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

8 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

9 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

10 - Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)

11 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

12 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

13 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

14 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

15 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

16 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

17 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

18 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

19 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

20 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

21 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

22 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

23 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

24 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

25 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

26 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

27 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

28 - Leo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

29 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

30 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

31 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

32 - Flavio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

