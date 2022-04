Carregar reprodutor de áudio

Werner Neugebauer apostou em uma corrida de recuperação neste domingo (24) no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), na segunda etapa da Porsche Cup em 2022. Largando da última fila após ter problemas no motor na corrida de sábado, quando largou da pole position, Neugebauer não tinha outra escolha a não ser largar por fora.

O piloto conquistou 11 posições logo na primeira volta da segunda prova do fim de semana. Werner fez a maior escalada da etapa, conquistando 13 posições e terminando na nona colocação, somando agora 21 pontos no campeonato.

O piloto do Porsche #8 chegou a ocupar a quarta colocação na corrida, quando o pedal de freio baixou e começou a perder sensibilidade, rodando e caindo posições. Recuperado, o gaúcho foi buscar a nona colocação na última volta da prova, com direito a volta mais rápida da corrida.

“Larguei da última fila hoje e fiz uma corrida com a faca entre os dentes para recuperar um pouco do prejuízo de ontem numa pista que é muito difícil de passar. Cheguei a ser quarto, estava no pódio e um erro meu me tirou do pódio. Mas o resultado do fim de semana foi superpositivo”, avaliou.

No classificatório, Werner foi o único piloto a fazer uma volta abaixo de 1min28s, cravando 1min27s879.

“Era um fim de semana com tudo para dar certo. Estávamos rápidos e confiantes desde o início, o Guilherme Ferro (engenheiro) trabalhou muito bem com o carro. Fizemos a pole com folga e a gente tinha ideia dessa diferença, sem desmerecer ninguém, mas fizemos um tempo parecido na sexta-feira numa volta que não encaixou e aí na classificação colocamos tudo junto na hora certa e conquistar a pole”, disse Neugebauer sobre a manhã de sábado. “Na corrida foi uma pena o carro quebrar na quarta ou quinta volta”, completou.

Para a etapa do Velocitta a Porsche desabilitou os freios ABS dos carros da nova geração, alinhando com a Porsche SuperCup, a principal divisão da marca. Neugebauer acredita que sem o ABS as corridas ficam mais emocionantes: “Guiar o carro com o ABS é mais prazeroso, nós vamos no limite do limite do carro. Para o show, as corridas são mais legais sem o ABS”, disse.

A terceira etapa da temporada 2022 da Porsche Carrera acontece em Interlagos, em São Paulo, nos dias 11 e 12 de junho.

