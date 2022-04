Porsche Cup: Hahn conquista dois pódios no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Com dois pódios conquistados neste final de semana no Velocitta, Chris Hahn se consolidou como o vice-líder da Porsche Carrera Cup. Passadas as duas primeiras etapas do campeonato, o piloto da Blau Motorsport soma 70 pontos na competição, dois a menos do que o Marçal Muller, que aparece na ponta da tabela.

“Nosso objetivo é buscar sempre o maior número e pontos possíveis em todas as etapas e conseguimos fazer isso aqui no Velocittà. Acredito que nosso desempenho neste final de semana poderia, inclusive, ter sido melhor. Deixamos escapar a vitória na corrida do sábado, mas acredito que podemos tirar essa diferença em Interlagos, uma pista onde me sinto em casa”, disse Chris Hahn, que foi terceiro colocado no sábado e quarto no domingo nas provas realizadas em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

“Estou cada vez mais adaptado ao carro e me sentindo confiante para entrar nas disputas por posição e ter uma tocada agressiva. O trabalho do nosso engenheiro Maurício Martinez também tem feito a diferença. Temos um equipamento rápido e que se mantém constante ao longo da prova e isso é muito importante neste campeonato”, finalizou o piloto.

A próxima etapa da Porsche Carrera Cup está marcara para os dias 11 e 12 de junho em Interlagos.

