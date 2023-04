Carregar reprodutor de áudio

Werner Neugebauer, piloto gaúcho de 37 anos, está se aproximando de uma importante marca em sua carreira. Neste fim de semana, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), Neugebauer se aproxima da 100ª prova pela Porsche Carrera Cup, uma das principais categorias do automobilismo nacional.

A segunda etapa da temporada 2023 acontece nos dias 15 e 16 de abril, com uma corrida em cada um dos dias.

Na abertura do campeonato, em março em Interlagos, o piloto gaúcho ficou com um quarto lugar após fazer uma excelente largada e assumir a liderança, mas problemas no resfriamento do sistema de freios fez o carro perder rendimento.

Para a segunda corrida, Werner sofreu um toque na primeira curva quando disputada novamente a liderança da prova e foi obrigado a abandonar. O #8 é o 10º colocado com 21 pontos somados.

"No ano passado fizemos uma boa etapa aqui apesar das quebras, mas conquistamos pole na primeira corrida e depois fizemos uma corrida de recuperação muito boa na segunda prova".

"Hoje estamos pensando muito no campeonato e vemos para o Velocitta com o objetivo de somar o máximo possível de pontos para o campeonato", disse o piloto que foi campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

Os números do piloto do Porsche GT3 992 #8 chamam a atenção. São 52 presenças no pódio, 13 vitórias e 9 pole positions. Praticamente uma presença no pódio a cada duas corridas ou, pela média, presença garantida no pódio em praticamente todas as etapas.

Nos dias 4 e 5 de março o piloto manteve essa média em finalizou ao menos uma das duas corridas no pódio, com um quarto lugar.

No circuito do interior paulista o piloto já atuou em 12 corridas pela categoria, conquistando seis pódios, duas vitórias e duas pole positions.

A segunda etapa da Porsche Carrera Brasil começa as atividades de pista já na quinta-feira (13) com treinos opcionais na parte da tarde.

Na sexta-feira (14), os pilotos vão para a pista em mais uma sessão opcional na parte da manhã e uma sessão de treino livre na parte da tarde. No sábado (15), o treino classificatório da Carrera está previsto às 9h e a largada para a Corrida 1 às 14h.

No domingo (16), os pilotos tem encontro marcado com o público na visitação às 11h e a corrida de encerramento da etapa às 13h. Classificação e corridas contam com transmissão do Motorsport.com.

Alteração no calendário da temporada 2023

Há algumas semanas a organização do campeonato divulgou uma alteração no calendário da categoria. A primeira etapa do campeonato Endurance, que originalmente seria disputada em Goiânia no dia 4 de junho, agora será em Interlagos no dia 13 de maio.

O fim de semana do dia 3 e 4 de junho continua no calendário, mas agora com a terceira etapa do campeonato Sprint, que antes estava programada para os dias 27 e 28 de maio.

Números de Werner Neugebauer na Porsche Cup Brasil:

Geral

100 corridas (80 Sprint/20 Endurance)

99 largadas (79 Sprint/20 Endurance)

52 pódios (43 Sprint/9 Endurance)

13 vitórias (10 Sprint/3 Endurance)

9 pole positions (4 Sprint/5 Endurance)

Números no Velocitta

Velocitta

12 corridas (10 Sprint/2 Endurance)

6 pódios (5 Sprint/1 Endurance)

2 vitórias (1 Sprint/1 Endurance)

2 pole postitions (1 Sprint/1 Endurance)

Programação da segunda etapa da Porsche Carrera Cup no Velocitta (Carrera Cup 992)

Quinta-feira, dia 13

14h35 – Treino Opcional 1

Sexta-feira, dia 14

9h55 – Treino Opcional 2

Sábado, dia 15

9h – Classificação (Carrera Rookie)

9h17 – Classificação (Carrera Sport)

9h34 – Classificação (Carrera)

9h51 – Classificação Top 10

14h – Largada Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 16

11h – Visitação de boxes

13h – Largada Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Calendário Porsche Carrera Brasil 2023

1ª Etapa – Interlagos – 4 e 5 de março (SPRINT 1)

2ª Etapa – Velocitta – 15 e 16 de abril (SPRINT 2)

3ª Etapa – Interlagos – 13 de maio (ENDURANCE 1)

4ª Etapa – Goiânia – 3 e 4 de junho (SPRINT 3)

5ª Etapa – Interlagos – 15 e 16 de julho (SPRINT 4)

6ª Etapa – A DEFINIR – 2 e 3 de setembro (SPRINT 5)

7ª Etapa – A DEFINIR – 10 de setembro (ENDURANCE 2)

8ª Etapa – Interlagos – 4 e 5 de novembro (SPRINT 6)

9ª Etapa – Interlagos – 18 de novembro (ENDURANCE 3)

