Carregar reprodutor de áudio

Após uma primeira etapa longe do ideal em Interlagos, Marçal Müller busca a volta por cima em um circuito que lhe traz boas lembranças: o Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A pista eceberá a segunda das seis etapas de sprint, as corridas curtas, previstas para este ano, da Porsche Cup em 2023.

Primeiro vencedor de uma corrida na história do carro da geração 992 no Brasil, em Goiânia, no ano passado, o gaúcho do Porsche #544 da equipe Farben conseguiu dois excelentes resultados na etapa do Velocitta, em maio de 2022: chegou em segundo na corrida de sábado e venceu a prova de domingo, que contou com grid invertido.

A temporada 2023, contudo, não começou tão bem assim para o gaúcho apoiado pela marca oficial de tintas da Porsche Cup. Na primeira corrida, em Interlagos, ele chegou em segundo, após um grande duelo com Nicolas Costa. Na segunda, acabou rodando após uma disputa porta a porta com Miguel Paludo e não pontuou. Com menos lastro que os rivais, a esperança dele agora é tentar reagir no campeonato.

“As expectativas são das melhores para o Velocitta", disse Müller. "É uma pista em que sempre tive resultados positivos. Estou otimista após a primeira etapa. Por mais que na minha segunda corrida, tive um toque com outro piloto que acabou me tirando da prova, todos os treinos, classificação e corrida 1 estávamos rápidos e com um carro forte na pista".

"É nisso que vamos nos concentrar para repetir agora no Velocitta e tentar fazer uma boa classificação, boas provas e somar bons pontos para o campeonato".

O desafio de avançar um lugar na tabela começa nesta sexta-feira, com o treino livre e tomada de tempo para a primeira etapa. O fim de semana tem duas corridas, uma no sábado e outra no domingo.

Porsche Cup – Etapa 2 – Velocitta:

Sexta-feira, 14 de abril:

14:55 – 15:40 – Treino livre 1 – Carrera Cup

Sábado, 15 de abril:

09:34 – 09:46 – Quali – Carrera – Carrera Cup

09:51 – 10:01 – Quali Top10 – Carrera Cup

14:02 – 14:30 – Corrida 1 – Carrera Cup

Domingo, 16 de abril:

12:40 – 13:08 – Corrida 2 – Carrera Cup

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music