O circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), recebe a segunda etapa da temporada 2023 da Porsche Cup Brasil. Após corridas empolgantes no encontro de abertura do campeonato em Interlagos, é a vez do circuito de 3.443 metros localizado no interior de São Paulo receber as disputas do campeonato monomarca mais veloz do país.

O traçado do Velocitta é um dos mais exigentes com os freios por causa da quantidade de curvas – 12 no total – e retas pouco longas, em uma média de uma curva para cada 287 metros. Segundo o departamento de engenharia da Fremax, fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup, os pilotos percorrem 25% do tempo de volta com o pé no pedal do freio.

“Os freios são postos realmente à prova na pista do Velocitta. As freadas tornam-se mais técnicas e fortes nas descidas para que o piloto mantenha a trajetória correta e não perca tempo nas curvas".

"E devido ao fato de ser um traçado com retas curtas, os freios são ainda mais exigidos por haver menos tempo para refrigeração durante a volta, a qual se passa quase ¼ do tempo freando. É uma pista muito técnica e a frenagem correta conta muito para um bom tempo de volta; e no Velocitta isso é ainda mais determinante”, explica Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto da Fremax.

Em 2022, primeira temporada dos novos Porsche 911 GT3 da geração 992, os carros disputaram as provas do Velocitta sem o uso do ABS – o que foi uma exceção – e desta vez o sistema anti-travamento das rodas estará em funcionamento, o que deve gerar maior competitividade e equilíbrio, de acordo com Alceu Feldmann, vencedor de uma das corridas do ano passado.

“Estou acostumado a correr sem ABS, e ano passado venci assim no Velocitta. Ter o sistema é benéfico para todos e vai dar uma embaralhada no grid. Isso, claro, traz muito mais emoção para as corridas”, afirmou.

O campeonato após a primeira etapa tem a liderança de Nicolas Costa com 48 pontos na Carrera Cup, apenas três pontos a mais que Miguel Paludo e quatro a mais que Alceu Feldmann. Georgios Frangulis (34), Nelson Marcondes (29), Ayman Darwich (26), Marçal Müller (25), Raijan Mascarello (24), Lucas Salles (22) e Werner Neugebauer (21) fecham os dez primeiros da tabela de pontuação.

A programação do final de semana traz os treinos opcionais e livres na sexta-feira (14); a classificação às 9 horas e a primeira corrida às 14h estão programadas para o sábado (15) e a segunda prova no domingo (16) às 13h10. As provas têm transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Acompanhando a evolução dos carros – esta é a segunda temporada dos novos modelos 911 GT3 992 -, os discos Fremax trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

Programação da etapa (Carrera Cup):

Sexta-feira, 14 de abril

09h55 – Treino Opcional

14h55 – Treino Livre

Sábado, 15 de abril

09h00 – Classificação

14h00 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 16 de abril

11h00 – Visitação aos Boxes

13h10 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

