Após uma etapa de abertura muito movimentada em Interlagos, a temporada 2023 da Porsche Cup C6 Bank Mastercard seguirá neste fim de semana com a segunda das seis etapas de sprint, as corridas curtas, previstas para este ano. Os carros de corrida mais produzidos no planeta estarão em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

A etapa do Velocitta marca a estreia dos lastros de performance nos carros da Carrera Cup e da Sprint Challenge - promessa de desempenhos ainda mais equilibrados em um dos mais técnicos circuitos brasileiros. Os pesos são distribuídos aos carros do grid de acordo com a posição dos pilotos no campeonato e variam entre 50kg e 5kg.

O Velocitta foi inaugurado com a Porsche Cup C6 Bank Mastercard no ano de 2012 e, desde então esteve em todas as temporadas da categoria com corridas válidas pelo campeonato de Sprint e também pelo Endurance Series.

Em sua configuração atual, o traçado possui 3.443 metros e 12 curvas. Com poucos pontos de ultrapassagem, a posição no grid costuma ser muito importante nas corridas no local, que tem freadas muito fortes e curvas de baixa e média velocidade em sua maioria.

Com isso, os pilotos terão os treinos opcionais e os livres na quinta e sexta-feira, para buscar o acerto ideal para a classificação da manhã de sábado. As primeiras corridas do fim de semana serão disputadas no início da tarde. No domingo serão disputadas as provas com o grid invertido, com a programação iniciada às 12h40.

O carioca Nicolas Costa lidera a Carrera Cup, com 48 pontos conquistados em Interlagos. Na Sprint Challenge Cristian Mohr lidera com 47. A Carrera Sport tem Georgios Frangulis na ponta e a Carrera Rookie é liderada por Edu Guedes, que fechou a primeira etapa com 100% de aproveitamento. Na Sprint Challenge Sport, o primeiro é Antonio Junqueira e na Sprint Challenge Rookie, a liderança é de Célio Brasil.

As corridas da Porsche Cup C6 Bank Mastercard são transmitidas pelo Motorsport.com, Band e Sportv, bem como pelos canais oficiais da categoria no Youtube, site oficial e Facebook.

Porsche Cup – Etapa 2 – Velocitta:

Sexta-feira, 14 de abril:

14:55 – 15:40 – Treino livre 1 – Carrera Cup

15:50 – 16:35 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 15 de abril

09:00 – 09:12 – Quali – Rookie – Carrera Cup

09:17 – 09:29 – Quali – Sport – Carrera Cup

09:34 – 09:46 – Quali – Carrera – Carrera Cup

09:51 – 10:01 – Quali Top10 – Carrera Cup

10:06 – 10:18 – Quali – Rookie – Sprint Challenge

10:23 – 10:35 – Quali – Sport – Sprint Challenge

10:40 – 10:52 – Quali – Challenge – Sprint Challenge

10:57 – 11:07 – Quali Top10 – Carrera Cup

14:02 – 14:30 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 16 de abril

12:40 – 13:08 – Corrida 2 – Carrera Cup

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

