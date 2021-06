Miguel Paludo conquistou na tarde deste domingo (27) em Curitiba a segunda vitória da temporada 2021 da Porsche Carrera Cup, que realizou quatro corridas até agora. O piloto gaúcho largou na quarta posição, e logo na primeira volta conseguiu assumir a liderança.

A partir do momento em que conseguiu o comando da prova até a bandeirada, ele teve a companhia de Werner Neugebauer, que tentava tomar o triunfo a qualquer custo.

Após a corrida, Paludo comentou sobre a importância da largada, mas ressaltou a batalha com Neugebauer, bem como ele conseguiu administrar a corrida.

“A largada foi só uma parte desta vitória”, disse Paludo. “O ritmo estava muito forte, eu não podia cometer erros. Meu carro não estava muito bom no primeiro setor e o Werner se aproximava, em compensação, no segundo eu mantinha e no terceiro eu abria. Foi uma prova de administração, mas com ritmo de classificação.”

“O meu principal ponto era o primeiro setor, eu era bem cauteloso. Somente a quatro, cinco voltas do fim eu já estava cuidando de trazer o carro para a bandeirada.”

“Hoje foi uma grande prova, quando as coisas se alinham, a gente tem ritmo para vencer, mesmo com 50 kg de lastro nas grandes retas de Curitiba.”

Paludo agora volta suas atenções a Interlagos, palco da próxima etapa da Porsche Cup e que foi importante na campanha do ano passado.

“Interlagos é uma pista que eu amo, tenho várias vitórias lá e não podia ser melhor agora, estamos vindo de duas vitórias em quatro corridas, é algo extremamente positivo, e vamos tentar levar isso para a próxima etapa.”

