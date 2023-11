Leonardo Sanchez está de volta ao carro da Porsche Cup Brasil em uma preliminar de Fórmula 1 em Interlagos. Depois de praticamente um ano fora do certame de corridas curtas, Sanchez fez sua estreia nesta sexta-feira durante a única atividade de pista prevista para o dia.

Com apenas 30 minutos de treino, o piloto do carro #15 precisou se readaptar ao carro, ao autódromo de Interlagos, no qual não acelerava desde a primeira etapa da Endurance Challenge, em maio. Outra novidade que os pilotos encontram no final de semana mais importante do ano é a aderência da pista. Com os carros de F1 deixando os 4.309m com ainda mais borracha, o equilíbrio dos carros e os pontos de frenagem são diferentes dos tradicionais.

Empolgado, Sanchez acredita poder brigar pela vitória na Carrera Rookie, com tudo, o piloto ainda vê espaço para melhorar tanto no ajuste da máquina, quanto na pilotagem.

As atividades de pista para a preliminar da F1 continuam no sábado para o dia mais movimentado da Porsche Cup, com treinos classificatórios durante a manhã e a primeira das duas corridas no período da tarde.

"Muito calor na pista, mas o treino livre foi importante para me readaptar ao campeonato de Sprint", disse Sanchez. "É minha primeira corrida curta no ano, fazia muito tempo que não andava em Interlagos também, por isso foi muito bom para pegar a mão da pista de novo. O grip da Fórmula 1 deixa tudo muito diferente, mas estou confiante para a etapa. Consegui um tempo que me deixou satisfeito e mesmo com todos os carros indo juntos para a pista consegui andar bem e pegar a mão do carro. Espero que consiga lutar pela vitória na minha categoria."

