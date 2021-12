Neste sábado aconteceu a grande final da temporada 2021 da Porsche Cup Brasil, com os 500 km de Interlagos, prova que fechou o campeonato de Endurance da categoria.

A vitória ficou com a dupla Ricardo Maurício e Edu Azevedo, com Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello na segunda posição.

Pelo campeonato Endurance da Porsche, Enzo Elias e Jeff Giassi conquistaram o título, após a quarta colocação na corrida.

Azevedo e Maurício venceram também na Sport, enquanto Giassi e Elias levaram na Trophy.

Na GT3 Cup, o trio Nelson Monteiro, Alan Hellmeister e Antônio Pizzonia foram os melhores, terminando na 11ª colocação. Hellmeister e Monteiro conquistaram o título da GT3 Cup no campeonato Endurance.

Na corrida da GT3, Lineu Pires, Beto Gresse foram os melhores na classe Sport, enquanto na Trophy, a vitória ficou com Edu Guedes, Caio Collet e Carlos Ambrósio.

A Corrida

Na largada, Enzo Elias permaneceu à frente. Na primeira volta, Miguel Paludo e Gui Salas se tocaram, com ambos se dando mal, tendo que ir aos boxes. Cristian Mohr também se envolveu com toque e teve que abandonar. Na segunda volta, Leo Sanchez também tocou no carro de Caio Castro, que tentou levar o carro para os pits para tentar reparos.

Com carros parados e detritos na pista, o safety car apareceu na quarta volta. O reinício ocorreu na sétima, com voltas mais ‘calmas’.

Mas o safety car reapareceu no giro 12, com o carro de Sergio Jimenez vazando óleo na pista e nada menos do que cinco carros rodando, sendo o pole, Lucas Salles um deles.

Com a interrupção, alguns pilotos resolveram fazer suas primeiras paradas, como no caso do, entrando Jeff Giassi.

A liderança por alguns momentos ficou com o carro #90 de Ricardo Maurício, mas por pouco tempo. A direção de prova divulgou que no momento da troca de Edu Azevedo com Ricardinho eles fizeram a parada abaixo do tempo mínimo permitido. Além deles, o carro #3 de Fran Lara e Gui Salas, além de Galid Osman e Paulo Sousa também foram punidos com um drive through.

Nelson Marcondes e Rubens Barrichello também foram punidos pelo mesmo motivo, mas como o tempo foi menor, eles tiveram que ‘pagar’ seis segundos.

Mesmo assim, o carro #90 permaneceu na liderança, com Ricardinho cedendo o assento a Edu Azevedo na segunda parada. Alceu Feldmann, que faz dupla com Thiago Camilo, herdou a liderança até a 50ª volta.

Neste mesmo giro, Miguel Paludo voltava a ter problemas, com um pneu traseiro direito estourado e o piloto gaúcho levanto o carro #7 lentamente para os boxes.

Em uma série de estratégias diferentes, na metade da corrida, Edu Azevedo voltava à liderança. Na GT3 Cup, Vitor Baptista comandava.

Na volta 61, Caio Castro perdeu o controle de seu carro e atingiu a traseira de Ayman Darwich, que havia acabado de cumprir uma punição por ter saído mais cedo do que o permitido em sua parada.

Na 64, Ricardo Maurício voltava ao carro e imprimia um grande ritmo, no aguardo dos principais concorrentes para a terceira parada da prova.

Na volta 73, Bia Figueiredo atingiu Darwich, com o incidente virando assunto para os comissários. Em seguida, Suzuki recebeu a notícia que teria que pagar seis segundos, por não ter ficado o tempo mínimo nos pits.

Na 88ª volta, Ricardinho voltava aos pits para entregar o carro a Edu Azevedo, para que ele faça as 14 voltas restantes que ele era obrigado. A expectativa era se Thiago Camilo, segundo colocado, conseguisse tirar a diferença sobre o carro #90 antes que ele retornasse ao seu rival da Stock Car.

Mas Camilo recebia grande pressão de Nelsinho Piquet na 93ª volta, com o carro #1 fazendo sua última parada. Ao mesmo tempo, o pneu traseiro esquerdo de Rubens Barrichello estourava, e ele trazia o carro #199 para os pits.

Na 96ª volta, Gui Salas tentava ultrapassar Camilo, mas via seu pneu dianteiro esquerdo se entregar, após toques no carro #1.

Edu Azevedo entregou o carro para Maurício na 103ª volta, o que seria a última parada da dupla. No retorno de Ricardinho, a diferença dele para Piquet era de 15 segundos.

Na volta 110, Cesar Ramos tocou em Camilo, que bateu de frente no muro no início da Junção. Com isso, o safety car foi acionado novamente. O carro #9 de 'Cesinha' e Franco Giaffone foi excluído da corrida.

A relargada aconteceu restando três voltas para o final. Maurício conseguiu escapar, deixando Piquet com Marcio Mauro, que era retardatário.

No final, o carro #90 de Maurício e Azevedo cruzaram em primeiro lugar. Enzo Elias e Jeff Giassi levaram o campeonato Endurance.

