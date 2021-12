A Porsche Cup realiza neste sábado a última etapa do campeonato de endurance com os 500 Km de Interlagos. Antes mesmo da largada, os carros de competição mais produzidos do planeta foram à pista não para competir uns com os outros, mas para as voltas rápidas entre pilotos e fãs.

Mas uma dupla em especial chamou a atenção e emocionou quem estava por perto. Christian Fittipaldi levou seu pai, Wilsinho, 77, para algumas voltas rápidas no autódromo que ambos conhecem tão bem.

Após a experiência, Christian revelou que se preocupou no início, mas conforme os giros aconteciam, o instinto de piloto se sobressaia.

“Eu acho que pode dizer que é um presente, não sei se é um presente dele para mim ou se é um presente meu para ele e também lembrando do meu avô”, disse Christian com exclusividade ao Motorsport.com. “Na verdade, quem começou tudo foi meu avô”, se referindo ao grande Wilson Fittipaldi.

“Com certeza foi uma emoção, mas ao mesmo tempo a adrenalina estava lá em cima, eu não sabia como o meu pai estaria no carro, se estava confortável. Eu estava bem preocupado, mas à medida que as voltas foram passando, ele foi ficando cada vez mais confortável.”

Na sequência, Christian relatou como foi o papo após o término da sessão.

“Quando eu parei o carro, a primeira coisa que ele falou quando olhou para mim foi: ‘Nossa, como freia a tarde na Curva do Lago. Eu juro que achei que você passaria reto’. Eu falei, é carro de corrida moderno. Frear no Lago é bem diferente da época que ele corria, óbvio que você não pode comparar um Porsche com um carro de fórmula que ele correu, até mesmo um carro de Fórmula 1.”

No final, ele também agradeceu à oportunidade dada pela direção da Porsche Cup.

“Obrigado ao Dener (Pires, promotor da categoria), obrigado à Porsche e com certeza mais para ele do que pra mim, eu tenho certeza que ele vai carregar esse momento anos e anos e anos pela frente e hoje ele vai dormir muito bem.”

