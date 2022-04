Porsche Cup: Rodrigo Mello escala 10 posições em prova de recuperação em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo Rodrigo Mello encerrou a primeira etapa da Porsche Carrera Cup, em Goiânia. O piloto do carro #29 e tricampeão do certame em seus subcampeonatos fez sua estreia na classe Carrera, principal divisão do evento.

O fim de semana foi de muita luta para o piloto. No sábado, um problema com o sensor de freio fez com que abandonasse a prova. Por causa desta falha, Mello largou da 24ª e última colocação do grid.

O piloto que compete com o carro Porsche MINE, com NFTs únicos e personalizados distribuídos por toda a carroceria do Porsche 911 GT3 em QR Codes, fez uma grande largada e na abertura da segunda volta ocupava o 16º lugar, subindo oito posições.

Nas voltas seguintes, passou a pressionar os adversários e na sequência das voltas ganhou mais uma posição. Na sexta volta, Mello começou a pressionar Leo Sanchez e com uma ótima manobra já era o 14º colocado.

A partir deste momento, Mello passou a ter problemas de desgaste de pneus, mesmo assim o piloto passou a se aproximar dos concorrentes. Na volta 15, fez uma boa ultrapassagem sobre Chico Horta, mas levou o troco.

Após 19 voltas completadas, Mello recebeu a bandeira quadriculada na 14ª posição, superando 10 concorrentes ao longo da corrida.

Para a temporada 2022 o piloto desenvolveu a plataforma MINE, em parceria com expoentes do mercado de criptoativos no país e que pretende revolucionar as fórmulas de patrocínio no automobilismo assim como em outros esportes que sofrem com a mesma dor.

Os fãs de corrida poderão ter experiências incríveis como camarote na etapa final da Porsche Cup, clínica de kart com Ruben Carrapatoso, concorrer a ingressos para a Fórmula 1 , Volta Rápido na Porsche Cup além de outros benefícios.

Para mais informações basta acessar: https://rmello29.com.br/home

O próximo compromisso de Rodrigo Mello pela Porsche Cup acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Velocitta.

“Minha meta este ano é me desenvolver, eu aceitei o desafio de ir para a Carreira e competir com pilotos que estão correndo há muitos anos, desde pequenos enquanto eu comecei mais velho”, disse Mello. “Então é um desafio muito grande, nesta temporada eu quero me desenvolver e neste fim de semana foi um uma boa dose de desenvolvimento.

“A corrida de hoje foi muito boa, fiz muitas ultrapassagens e acima de tudo aprendi muito sobre o carro, pena que os pneus que usei hoje já estavam bem gastos e isso me deixou sem chances de atacar no final. Mas estou feliz com a corrida de hoje e vamos para próxima.”

“Lançamos a pintura do meu carro novo nesta etapa e acho que foi muito bem recebido, teve uma repercussão gigante a questão do NFT, aqui na visitação aos boxes as pessoas queriam tirar fotos no carro, escaneavam o QR Code. Eu estou muito contente porque foi um projeto que me dediquei bastante e está dando certo”, completou.

