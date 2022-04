Carregar reprodutor de áudio

Leo Sanchez completou neste domingo sua jornada de estreia na principal categoria da Porsche Cup, em Goiânia. O piloto que havia conquistado o terceiro lugar na corrida 1, subiu ao pódio novamente ao fechar em quarto lugar a prova 2 da classe Rookie.

Largando em 13º, Leonardo Sanchez fez uma largada segura, evitou os toques e na abertura da segunda volta era o quarto colocado na classe Rookie e 16º no geral. Duas voltas mais tarde, Sanchez recuperou duas posições e avançava na corrida.

As voltas seguintes foram menos movimentadas, faltando 15 minutos para o fechamento do cronômetro o piloto do carro #17 mantinha a quarta colocação na Carrera Rookie.

Após 19 voltas percorridas em pouco mais de 26 minutos de prova, Leo Sanchez recebeu a bandeira quadriculada com a quarta posição na classe Rookie, seu segundo pódio consecutivo em 2022.

O próximo compromisso do piloto pela Porsche Carrera Cup acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Velocitta.

“Foi um fim de semana de muita evolução, estou me acostumando com o carro e acho que consigo evoluir bastante ainda. Eu estou muito feliz com dois pódios na estreia com o carro novo e vou confiante para as próximas etapas.”

