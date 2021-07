Porsche Cup: Saiba o que os principais pilotos disseram após domingo em Interlagos

A Porsche Cup realizou mais uma etapa em Interlagos do campeonato Sprint no fim de semana, com as vitórias de Werner Neugebauer e Caio Castro, mas eles não foram os únicos protagonistas do domingo.

Confira o que outros personagens falaram após mais um dia de disputas no Autódromo José Carlos Pace.

Miguel Paludo (novo líder da Carrera Cup): “A largada foi muito positiva, estou trabalhando nisso há muito tempo. Na largada o Fran não me viu por fora, peguei a zebra alta e isso me assustou pela trepidação depois da zebra. Estava com um ótimo ritmo, quase recolhi para box depois da primeira relargada, passei na sujeira e achei que tivesse furado o pneu dianteiro direito. Se tivéssemos tido mais tempo de prova sem a bandeira amarela, eu tinha ritmo para chegar no Enzo Elias. Assumimos a liderança e o foco muda para manter a liderança na segunda metade do campeonato.”

Fran Lara (Líder na Carrera Cup Sport): “Super feliz com o fim de semana, foi acima do esperado. Fiz bons pontos para a geral e para a Sport, além de conquistar troféus que são sempre importantes. Agradeço muito a todos que estiveram comigo nessa jornada aqui em Interlagos.”

Renan Pizii (2º colocado na Carrera Cup Sport): “O fim de semana está muito bom, queria era ter vencido hoje de novo, perdi a asa dianteira na largada e isso deixou o carro muito difícil de pilotar. Ainda assim consegui salvar um P2 na Sport.”

Francisco Horta (3º colocado na Carrera Cup Sport): “Ontem foi um dia ruim, sem sorte. Mas o ritmo era bom. Hoje o ritmo novamente era bom e eu iria mais para cima ainda se não tivesse o acidente no fim. Nada melhor que uma vitória depois de um dia difícil como sábado”

Bruno Campos (Vencedor na GT3 Cup Trophy): “Hoje meus filhos vieram me prestigiar e deram sorte. Dedico a vitória a eles. Comecei o fim de semana mal nos treinos, ontem melhorei e acabei perdendo a vitória para o Edu Guedes no fim em uma disputa muito bonita e limpa. Hoje felizmente tudo funcionou bem e saímos com o troféu de primeiro lugar”

Cristian Mohr (2º colocado na GT3 Cup): “Minha corrida foi boa, o Raijan largou muito bem por fora e fiquei sem ação na largada. Vim em quarto negociando as posições. Mas, contra o Caio na subida, o lastro fazia muita diferença. Conseguia me aproximar dele nos outros setores, mas na Junção e nas retomadas ele conseguia se distanciar.”

Ricardo Fontanari (2º colocado na GT3 Cup Sport): “Hoje foi a segunda melhor corrida da minha vida, só perde para ontem. O carro estava difícil de guiar, ficou muito dianteiro no ajuste. Mas, mesmo assim foi um dia divertido e uma ótima corrida.”

Sangho Kim (2º colocado na GT3 Cup Trophy): “Foi muito bom! Tentei passar o pessoal e ganhar a classe, mas foi muito bom assim. Terminei muito cansado.”

Veja como foram as corridas de domingo

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.