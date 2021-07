Porsche Cup: Paludo e Mascarello lideram após Interlagos; veja tabela

A Porsche Cup Brasil realizou neste fim de semana a terceira etapa do campeonato Sprint de 2021. Os grandes nomes foram Marçal Muller e Werner Neugebauer, pela Carrera Cup, e Raijan Mascarello e Caio Castro na GT3 Cup, todos vencedores na geral.

Mas, apesar do triunfo do sábado, Muller viu o atual campeão, Miguel Paludo, reassumir a liderança do campeonato da Carrera, mesmo sem vencer. Já Mascarello, mesmo não pontuando no domingo, ainda está no comando da GT3 Cup.

Confira as tabelas de classificação de todas as classes da Porsche Cup

Carrera Cup

Miguel Paludo 103 pontos Marçal Müller 98 Werner Neugebauer 94 Alceu Feldmann 80 Enzo Elias 77 Eloi Khouri 55 Pedro Boesel 52 Fran Lara 52 Renan Pizii 37 Rodrigo Mello 36 Cristiano Piquet 33 Matheus Iorio 32 Rouman Ziemkiewicz 26 Pedro Aguiar 24 Eduardo Menossi 13 Urubatan Jr 13 Eduardo Azevedo 10 Sylvio de Barros 10 Franco Giaffone 9 Francisco Horta 8 Georgios Frangulis 3 Nelson Marcondes 3 Fernando Croce 3 João Barbosa 2

Carrera Sport

Francisco Lara 46 pontos Rodrigo Mello 42 Cristiano Piquet 37 Renan Pizii 32 Rouman Ziemkiewicz 31 Eduardo Menossi 16 Urubatan Junior 15 Sylvio de Barros 13 Eduardo Azevedo 12 Franco Giaffone 11 Francisco Horta 10 Nelson Marcondes 8 Georgios Frangulis 5 João Barbosa 4

Carrera Trophy

Eduardo Menossi 41 pontos Urubatan Junior 35 Nelson Marcondes 33 Francisco Horta 29 Sylvio de Barros 28 João Barbosa 25 Georgios Frangulis 23 Franco Giaffone 22 Leonardo Sanchez 7 Paulo Borges 7

GT3 Cup

Raijan Mascarello 94 pontos Nelson Monteiro 83 Cristian Mohr 82 Lucas Salles 73 Ayman Darwich 64 Ricardo Fontanari 48 Vina Neves 47 Caio Castro 44 Daniel Correa 44 Leonardo Sanchez 44 André Gaidzinski 41 Eduardo Menossi 28 Lineu Pires 28 Lucas Peres 22 Paulo Sousa 20 Edu Guedes 17 Ramon Alcaraz 14 Edson dos Reis 14 Bruno Campos 13 Paulo Totaro 12 Guilherme Bottura 12 Marcio Mauro 7 Nasser Aboultaif 7 Gustavo Farah 6 SangHo Kim 5 Khayam Ghazzaoui 3 Carol Aranha 1

GT3 Sport

Ayman Darwich 40 pontos Ricardo Fontanari 36 Vina Neves 33 Caio Castro 29 Leonardo Sanchez 28 André Gaidzinski 28 Lineu Pires 17 Eduardo Menossi 15 Edson dos Reis 10 Paulo Sousa 10 Ramon Alcaraz 7 Edu Guedes 6 Guilherme Bottura 6 Bruno Campos 6 Nasser Aboultaif 4 Paulo Totaro 4 Gustavo Farah 2 SangHo Kim 2

GT3 Trophy

Nasser Aboultaif 35 pontos Edson dos Reis 32 Edu Guedes 32 Gustavo Farah 30 Bruno Campos 30 Carol Aranha 22 SangHo Kim 21 Paulo Totaro 12 Khayam Ghazzaoui 10

Veja como foi o domingo em Interlagos