Lucas Salles foi o pole position da corrida 1 da categoria GT3 Cup da Porsche Cup Brasil neste sábado em Goiânia. Mas, logo na largada ele foi superado por Marcio Mauro e Ricardo Fontanari, se vendo obrigado a buscar essas posições novamente.

Com mais de 50°C na pista, ele literalmente teve que suar para se garantir na ponta, após batalhas com os dois rivais. No final, a satisfação do trabalho bem feito.

“Foi a vitória mais suada, mas foi a mais legal também”, disse Salles ao Motorsport.com. “Todo mundo muito rápido, qualquer errinho era definitivo, mas no final, deu certo o carro, que no final estava muito traseiro, mas a gente conseguiu se manter, deu tudo certo.

“O Márcio Mauro estava muito rápido, bem constante. Fontanari também estava assim no começo também. Mas, essa foi a vitória mais, a mais disputada, mais a mais prazerosa também.”

Veja como foi a corrida 1 da Porsche Cup em Goiânia Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #137: TELEMETRIA: Red Bull favorita na Turquia? Rico Penteado responde SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music