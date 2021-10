Porsche Cup: Segundo lugar coloca Jimenez na liderança do campeonato

Sérgio Jimenez driblou as dificuldades e saiu de Goiânia como novo líder do campeonato na Porsche Endurance Series, a competição de provas de longa duração da Porsche Cup Brasil.

Depois de ser o mais rápido entre todos os carros da GT3 Cup no quali e largar na pole position da classe Trophy, Jimenez e seu parceiro, Edson Reis, chegaram na segunda colocação na prova disputada neste sábado (16). Com isso, eles lideram a classificação na categoria a uma prova do fim do campeonato.

A prova de 300 quilômetros no sempre exigente circuito goiano não foi nada fácil para a dupla, que enfrentou problemas em seu Porsche quando tentava defender a liderança.

“Conseguimos ainda salvar um segundo lugar depois de um problema no motor do nosso carro, que veio esquentando muito no fim do stint do Edson, o que prejudicou a nossa corrida”, explicou Jimenez ao fim da prova. “Fomos aos boxes e perdemos muito tempo, mas ainda nos recuperamos e conquistamos a liderança do campeonato”, comemorou.

Com a primeira posição da classificação em mãos, o piloto, que também compete na Stock Car e no Lamborghini Trofeo North America, celebrou o apoio recebido em seu primeiro ano pela Maxon Racing.

“Vamos para a última etapa, em Interlagos, na briga por esse título para o time Maxon. Muito obrigado a todos pela torcida que fizeram no Instagram e em outras redes sociais. Vamos com tudo para tentar conquistar o campeonato”, vibrou Jimenez, atual vice-campeão da Endurance Series.

A etapa decisiva do campeonato de provas longas será também a mais exigente de todas, com 500 quilômetros a serem cumpridos. A prova em São Paulo será no dia 4 de dezembro.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

