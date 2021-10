Porsche Cup: Frangulis e di Mauro completam jornada de recuperação em Goiânia

A jornada da Oak Racing Team (ORT) na segunda etapa da Porsche Cup Endurance Series pode ser definida como uma jornada de recuperação e resiliência.

Adotando uma estratégia diferente da primeira etapa das corridas longas, que Georgios Frangulis largou na ocasião pelo #88, em Goiânia quem foi responsável pelo primeiro stint foi Gaetano di Mauro.

Na segunda posição do grid, depois ultrapassar Enzo Elias ainda no primeiro giro da prova, di Mauro abriu a temporada de caça ao líder Dennis Dirani. Já em distância de ataque, o carro reserva da dupla apresentou problemas de câmbio e obrigou Gaetano a antecipar sua parada e recorrer ao segundo carro reserva do fim de semana.

Tendo que mudar completamente a estratégia, a dupla colocou como objetivo galgar o maior número de posições possíveis e brigar pelo pódio na classe Trophy entre os carros de motor 4.0.

Mostrando muita resiliência, a dupla escalou o pelotão a partir da última posição para receber a bandeirada dentro do top15, ficando a uma posição do pódio na classe.

Frangulis e di Mauro voltam a correr juntos em Interlagos pela decisão da temporada de corridas longas. Antes disso o Grego acelera no mesmo traçado na preliminar do GP de São Paulo da Fórmula 1 pela decisão da Sprint Series.

"Foi um dia complicado aqui em Goiânia para nós”, disse Frangulis. “O Gaetano largou super bem, estávamos brigando pela liderança quando aconteceu o problema de câmbio que nos fez mudar completamente a estratégia e pegar o segundo carro reserva. Uma pena, a corrida estava muito boa para nós e acredito que iriamos brigar pela vitória na nossa classe e na geral também. Foram dois finais de semana conturbados por aqui, mas agora é descansar e pensar nas duas decisões que estão por vir, da Sprint e da Endurance."

“Estávamos muito bem no começo da prova, larguei bem e aproveitei o vácuo para chegar e atacar e tivemos a quebra no câmbio”, disse di Mauro. “Perdi muito tempo para chegar nos boxes pois as marchas não entravam. Depois disso perdemos mais 30s que custaram bastante para nós. Feliz com o trabalho do Georgios nas últimas corridas e vamos com a cabeça focada para a última etapa em Interlagos para conquistar esse troféu.”

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

