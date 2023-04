Carregar reprodutor de áudio

Mais uma vitória importante para o piloto Marcelo Tomasoni na temporada 2023 da Porsche Cup. Neste sábado (15), ele conquistou a segunda vitória do ano na corrida 1, realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Pela manhã, no classificatório, o piloto do Porsche #5 garantiu o segundo lugar no grid, mas mostrou força logo na largada, ultrapassando a pole position Antonella Bassani ainda na primeira volta para manter a liderança até o final.

Tomasoni chegou a abrir mais de dois segundos de vantagem. Atrapalhado por um retardatário, ele viu a diferença diminuir nas voltas finais, mesmo assim, conseguiu cruzar a linha de chegada a oito décimos de Antonella.

Com o resultado, Tomasoni reassume a liderança da Sprint Challenge, que fará neste domingo (16) a segunda corrida da etapa, a partir das 13h20, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Após a vitória deste sábado, Tomasoni realizou o sorteio para a inversão do grid da corrida 2 e partirá da sexta colocação.

“Foi muito importante mais essa vitória para o campeonato. Duas vitórias em três corridas, me deixa bastante confiante”, destacou o piloto, que no mês passado em Interlagos venceu a corrida 1 e foi ao pódio na corrida 2, mesmo após levar um toque e cair para último.

“Começamos bem aqui, mesmo no treino de ontem com chuva, e sabia que tínhamos um carro bom para brigar também no seco. Fiz uma boa largada, a Antonella estava com um ritmo muito bom também e, felizmente, consegui a ultrapassagem no saca-rolhas”, declarou Tomasoni, que está levando na etapa o lastro máximo, com 50 kg a mais em seu carro.

“No final, tive dificuldades com um retardatário em um trecho bem difícil para passar, mas deu tudo certo e conseguimos a vitória”.

Muito feliz no pódio, o piloto dedicou a vitória aos sobrinhos. “Eles me pediram uma dancinha no pódio e essa vitória é para o Luca e o Lipe, que estão lá em Barcelona torcendo”, celebrou o piloto, que é patrocinado pela Ativa Investimentos, DSM e Plant Power.

“Agora, vamos para cima amanhã e buscar mais um resultado positivo. A Porsche Cup é muito competitiva e é importante estar sempre brigando na frente para manter nosso objetivo de chegar ao título”, finalizou Tomasoni.

Confira o resultado da corrida 1 no Velocitta (Top 10):

1. #5 Marcelo Tomasoni 17 voltas

2. #72 Antonella Bassani a 0.831

3. #1 Urubatan Junior a 1.674

4. #3 Christian Mohr a 1.872

5. #33 Gustavo Zanon a 7.829

6. #16 Antonio Junqueira a 12.354

7. #21 Miguel Mariotti a 16.492

8. #14 Carlos Campos a 22.437

9. #15 Artur Ramos a 23.977

10. #100 Sebá Malucelli a 26.455

Os 10 primeiros no campeonato da Sprint Challenge:

1. Marcelo Tomasoni 72 pontos

2. Cristian Mohr 68

3. Urubatan Jr. 66

4. Antonella Bassani 59

5. Sadak Leite 54

6. Antonio Junqueira 52

7. Miguel Mariotti 43

8. Sebá Malucelli 36

9. Sang Ho Kim 27

10. Israel Salmen 25

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: