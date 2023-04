Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup abriu o domingo no Velocitta com a corrida da Sprint Trophy, válida pela segunda etapa da temporada inaugural da “categoria escola”. Mesmo com a intervenção do safety car na metade da prova, Eduardo Taurisano não teve problemas para garantir sua segunda vitória no ano.

A Trophy foi anunciada para 2023 para servir como uma via de formação na Porsche Cup, ajudando no desenvolvimento de pilotos. O objetivo é que, a partir da Trophy, eles cumpram o mesmo caminho dos demais, indo para a Sprint Challenge e, na sequência, a Carrera Cup.

Nesta etapa, o grid é formado por 12 pilotos que, a bordo dos modelos 991.1, recebem auxílio de seus coaches, usando as etapas para aprender e evoluir na pilotagem.

Na largada, Taurisano se manteve à frente, com Roque em sua cola, já abrindo em relação aos demais. Ao final da primeira volta, os dois seguiam na ponta, com Bertucelli, Stallone e Neto completando os cinco primeiros colocados.

Na segunda volta, Costa acabou abrindo muito a trajetória na última curva e acabou rodando na grama. O piloto do carro #7 conseguiu voltar à pista sozinho, evitando bandeira amarela ou safety car.

Quando a prova chegava à metade, com 10 minutos ainda no relógio, Taurisano já abria 3s7 para Roque, enquanto Stallone, Bertucelli e Simões completavam o top 5.

Mas a corrida acabou sofrendo uma rápida intervenção do SC. Moura Neto foi buscar uma ultrapassagem em cima de Cytrynbaum no setor intermediário, mas acabou perdendo o controle do carro, batendo no #45. Apesar de ambos terem conseguido sair sozinhos, a direção optou pelo safety car.

No final, Taurisano não teve muitos problemas após a relargada para garantir sua segunda vitória em duas corridas da Sprint Trophy. Marcelo Stallone e Matheus Roque completaram os três primeiros.

O grid da Sprint Trophy volta a se reunir apenas em junho, pulando a etapa Endurance de Interlagos. O próximo encontro será em Goiânia, quando a Porsche Cup realiza a terceira data do torneio sprint de 2023.

Confira o resultado final da corrida da Sprint Trophy no Velocitta:

1 – Eduardo Taurisano

2 – Marcelo Stallone

3 – Matheus Roque

4 – Giuliano Bertucelli

5 – Cláudio Simão

6 – Fabrício Simões

7 – Allan Sato

8 – André Cytrynbaum

9 – Gustavo Costa

10 – Vitor Marques

11 – Cláudio Reina

12 – José M. Neto

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: