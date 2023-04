Muller e Tomasoni vencem pela Porsche Cup no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard abriu sua segunda etapa com duas corridas bastante movimentadas no Velocitta. Pela Carrera Cup, Marçal Müller tracionou bem na largada, saltou de terceiro para a liderança e conduziu o carro #544 até a bandeira quadriculada.

Werner Neugebauer partiu em segundo, terminando na mesma posição, enquanto o pole Nicolas Costa terminou em terceiro. Costa sustenta a liderança do campeonato com o resultado.

Pela classe Sport a vitória ficou com Lucas Salles, quinto colocado no geral. Mas a liderança é de Georgios Frangulis. A vitória na classe Rookie ficou com Gustavo Farah, e o subcampeonato tem liderança de Edu Guedes após três provas em 2023.

Na Sprint Challenge Marcelo Tomasoni venceu pela segunda vez no ano, tirando Cristian Mohr do topo da tabela de pontos. O competidor do Porsche #5 ultrapassou a pole position Antonella Bassani na freada do Saca-Rolha na primeira volta e conduziu até a vitória.

A adolescente de 17 anos de idade terminou em segundo lugar, tendo mais cedo escrito seu nome na história da categoria como a primeira mulher a conquistar uma pole-position na história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

Urubatan Jr, Mohr e Gustavo Zanon completaram o pódio -este levantando também a vitória na classe Sport. O vencedor na Rookie foi Israel Salmen. Nos subcampeonatos, Antonio Junqueira aparece na liderança na Sport e Salmen é o primeiro na Rookie.

As corridas do grid invertido acontecem neste domingo. O sorteio das duas categorias após as cerimônias de pódio determinou a inversão de seis posições. Sendo assim, Alceu Feldmann parte da pole na Carrera Cup e Antonio Junqueira na Sprint Challenge.

A primeira corrida do dia é da Carrera Cup, com largada marcada para 12h40. As provas são exibidas ao vivo pela Band, canais Sportv e mídias digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

As Corridas

Carrera Cup

Marçal Müller saltou bem na largada, avançando de terceiro no grid para a liderança. Neugebauer contornou a primeira curva na vice-liderança, à frente do pole Nicolas Costa. Miguel Paludo fechou a primeira volta em quarto. Lucas Salles era quinto defendendo a liderança na classe Sport de um determinado Georgios Frangulis. Pela Rookie, o pole Paulo Sousa fechou a volta inicial na liderança, com 18º no geral.

Müller tratou de abrir mais de 2s nas três primeiras voltas. Costa tentava atacar Werner, mas era bastante acossado por Paludo, que chegou a emparelhar na curva da Vitória.

Na volta 7, os carros de Paulo Sousa e Bruno Campos tiveram contato na freada para o Grampo. Nelson Marcondes tentou passar pelo entrevero e acabou tocado na disputa. Os três conseguiram chegar aos pits, sem a necessidade de intervenção do safety-car. Gustavo Farah então assumiu a liderança na Rookie.

Paludo retomou o ataque na volta 9, cruzando a reta Oposta e o Saca-Rolha lado a lado com Costa, que mostrou habilidade para sustentar o terceiro posto.

Alceu Feldmann atacou e passou Frangulis pelo sexto lugar no fim da reta Oposta. Mas passou do ponto de freada e ganhou vantagem ao sair da pista. A seguir, na reta principal, devolveu a posição ao #88. Mas na volta 13 foi a vez do #1, e o Porsche da TAG Heuer conseguiu superar o da OAKBERRY.

Com a ordem do top5 inalterada desde a segunda curva da corrida e os pilotos em ritmo constante, o pega do fim da corrida era pela vice-liderança da classe Sport. Frangulis se segurava em sétimo lugar no geral, pressionado por Lineu Pires, Chico Horta e Nelson Monteiro. Na volta final, Costa ainda tentou um ataque final sobre Werner, mas não houve ultrapassagem.

Muller venceu pela primeira vez no ano. Werner, Costa, Paludo e Salles (vencendo na Sport) completaram o pódio. Em 15º, Farah venceu na Rookie.

“Andar sozinho na frente é muito difícil, sem referência!", disse Müller. "Você fica na aflição de não saber o que o competidor está fazendo, é desgastante demais. A única referência é o rádio que vai te passando a vantagem para o segundo. Muito feliz com a vitória e amanhã tem mais, acredito que consegui subir bem no campeonato.”

Sprint Challenge

O pelotão se apresentou desalinhado para a largada e a pole Antonella Bassani sustentou a liderança. Marcelo Tomasoni pressionou bastante desde a segunda curva e conseguiu ultrapassar na freada para o Saca Rolha.

A primeira volta foi fechada por Tomasoni, Antonella, Urubatan, Mohr e Gustavo Zanon, em quinto, liderando na Sport. Pela classe Rookie, a liderança era de Israel Salmen, em 11º no geral.

Na quarta volta Antonio Junqueira passou Zanon pelo último posto no pódio geral e liderança na classe Sport. Na sexta volta o #33 deu o troco, graças a um preciso mergulho na freada da curva 1.

Na metade da prova, quando veio na tela de cronometragem aviso de que a largada seria avaliada pelos comissários após a bandeira quadriculada, Mohr atravessou a freada da curva 1 ao tentar ultrapassar Urubatan. Ele precisou ir à área de escape, perdendo a posição também para Zanon. O #33 então assumiu o ataque sobre o #1.

Na volta 12 Mohr deu o troco, recuperando a posição sobre Zanon.

Tomasoni controlou a margem de cerca de 2s sobre Antonella até o minuto final, quando a piloto do #72 encostou. Israel Salmen, que vinha em décimo liderando na Rookie, rodou mas conseguiu retornar sem danos.

Antonella pressionou Tomasoni até a linha de chegada, mas a bandeirada foi conquistada pelo #5. Urubatan fechou a prova em terceiro, Mohr em quarto e Zanon em quinto. Salmen cruzou a linha de chegada em 12º, vencendo pela primeira vez na Rookie.

“Na classificação, com o clima de chuva e com 50 kg a mais no carro, deu uma judiada", comentou Tomasoni. "E a Antonella (Bassani) fez uma volta boa. Fiquei a dois centésimos dela. E aí para a largada, a gente mudou um pouquinho o carro, fui para cima, passei e consegui abrir".

"Abrimos dois segundos e meio e amo ali, mantendo um foco. Faltando três voltas, peguei um retardatário em uma parte difícil. O pelotão voltou inteiro. As últimas três voltas foram um sacrifício, mas deu tudo certo. Estou feliz demais. Segunda vitória no ano em três corridas é importante. A gente está bem forte. E vamos para cima agora. Amanhã tem mais uma. É dar uma estudada no que aconteceu, tentar melhorar um pouquinho para amanhã.”

“Bem, a classificação foi muito boa, foi meio que no escuro, porque não treinei muito no seco, fiz apenas um treino na quinta e com pneu muito usado", disse Bassani. "Então não tinha muita noção de como o carro ia se comportar nessa pista com pneu novo. A primeira parte da classificação foi meio ruim, tomei sete décimos, mas passei para o top 10".

"Quando parei o carro aqui, vi onde estava errando. Os sete décimos eram no setor 2. Era coisa básica de se corrigir. Consegui fazer a pole. Na corrida, larguei em primeiro, mas não estava com um ritmo muito bom no começo, mas terminei a prova em segundo lugar, com um ritmo bem forte no fim".

Resultados das Corridas de Sábado:

Carrera Cup

1. #544 Marçal Müller 27:16.652

2. #8 Werner Neugebauer +2.125

3. #999 Nicolas Costa +2.454

4. #7 Miguel Paludo +4.541

5. #70 Lucas Salles* +13.420

6. #1 Alceu Feldmann +18.039

7. #88 Georgios Frangulis* +21.715

8. #888 Lineu Pires* +22.972

9. #77 Francisco Horta* +23.312

10. #87 Nelson Monteiro* +23.627

11. #800 Raijan Mascarello* +24.244

12. #3 Franco Giaffone* +28.752

13. #29 Rodrigo Mello +30.280

14. #80 Rouman Ziemkiewicz* +34.013

15. #84 Gustavo Farah** +40.634

16. #56 Peter Ferter* +42.581

17. #121 João Barbosa** +43.806

18. #9 Edu Guedes** +48.230

19. #85 Eduardo Menossi* +57.706

20. #17 Ricardo Fontanari* +1:01.327

21. #99 Nasser Aboultaif** +1:10.722

22. #74 Piero Cifali** +1:10.790

23. #555 Ayman Darwich* +1:22.537

DNF

#199 Nelson Marcondes*

#25 Paulo Sousa**

#33 Bruno Campos**

*Sport

**Rookie

Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 26:49.911

2. #72 Antonella Bassani +0.831

3. #1 Urubatan Junior +1.674

4. #3 Cristian Mohr +1.872

5. #33 Gustavo Zanon* +7.829

6. #16 Antonio Junqueira* +12.354

7. #21 Miguel Mariotti +16.492

8. #14 Carlos Campos* +22.437

9. #15 Artur Ramos* +23.977

10. #100 Seba Malucelli* +26.455

11. #66 Sadak Leite* +48.372

12. #133 Israel Salmen** +1:07.633

13. #38 Eric Santos** -1 volta

14. 222 Gabriel Vallone*-1 volta

15. #7 Luiz Souza** -1 volta

16. #10 Americo Lanzoni** -1 volta

17. #77 Josimar Junior -2 voltas

18. #71 SangHo Kim* -2 voltas

DNF

#19 Walter Lester*

#139 Célio Brasil

*Sport

**Rookie

Classificação dos Campeonatos:

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa, 71 pontos

2. #7 Miguel Paludo, 66

3. #1 Alceu Feldmann, 61

4. #544 Marçal Muller, 53

5. #88 Georgios Frangulis, 50

6. #8 Werner Neugebauer, 46

7. #70 Lucas Salles, 41

8. #800 Raijan Mascarello, 36

9. #87 Nelson Monteiro, 31

10. #199 Nelson Marcondes, 29

11. #888 Lineu Pires, 29

12. #26 Rodrigo Mello, 29

13. #77 Francisco Horta, 27

14. #555 Ayman Darwich, 26

15. #9 Edu Guedes, 23

16. #121 João Barbosa, 21

17. #84 Gustavo Farah, 20

18. #56 Peter Ferter, 18

19. #85 Eduardo Menossi, 14

20. #3 Franco Giaffone, 11

21. #17 Ricardo Fontanari, 11

22. #80 Rouman Ziemkievicz, 9

23. #74 Piero Cifali, 6

24. #33 Bruno Campos, 4

25. #25 Paulo Sousa, 3

26. #99 Nasser Aboultaif, 0

Carrera Cup Sport

1. #88 Georgios Frangulis, 45 pontos

2. #70 Lucas Salles, 38

3. #888 Lineu Pires, 26

4. #199 Nelson Marcondes, 23

5. #800 Raijan Mascarello, 22

6. #555 Ayman Darwich, 19

7. #87 Nelson Monteiro, 19

8. #77 Francisco Horta, 18

9. #17 Ricardo Fontanari, 8

10. #56 Peter Ferter, 8

11. #3 Franco Giaffone, 6

12. #85 Eduardo Menossi, 6

12. #80 Rouman Ziemkievicz, 5

Carrera Cup Rookie

1. #9 Edu Guedes, 46 pontos

2. #121 João Barbosa, 42

3. #84 Gustavo Farah, 41

4. #74 Piero Cifali, 23

5. #99 Nasser Aboultaif, 18

6. #33 Bruno Campos, 11

7. #25 Paulo Sousa, 9

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 72 pontos

2. #3 Cristian Mohr 68

3. #1 Urubatan Junior 66

4. #72 Antonella Bassani 59

5. #66 Sadak Leite 54

6. #16 Antonio Junqueira 52

7. #21 Miguel Mariotti 43

8. #100 Seba Malucelli 36

9. #71 SangHo Kim 27

10. #133 Israel Salmen 25

11. #15 Artur Ramos 25

12. #002 Junior Dinardi 25

13. #57 Ramon Alcaraz 23

14. #77 Josimar Junior 21

15. #33 Gustavo Zanon 19

16. #7 Luiz Souza 19

17. #139 Célio Brasil 16

18. #10 Americo Lanzoni 16

19. #14 Carlos Campos 15

20. #38 Eric Santos 13

21. #222 Gabriel Vallone 9

22. #19 Walter Lester 9

23. #14 Andre Gaidzinski 9

Sprint Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 45

2. #66 Sadak Leite 35

3. #100 Seba Malucelli 26

4. #15 Artur Ramos 18

5. #33 Gustavo Zanon 18

6. #57 Ramon Alcaraz 17

7. #002 Junior Dinardi 16

8. #71 SangHo Kim 16

9. #14 Carlos Campos 13

10. #133 Israel Salmen 11

11. #139 Célio Brasil 7

12. #19 Walter Lester 5

13. #38 Eric Santos 5

14. #14 Andre Gaidzinski 4

15. #222 Gabriel Vallone 4

16. #7 Luiz Souza 3

17. #10 Americo Lanzoni 0

Sprint Challenge Rookie

1. #133 Israel Salmen 45

2. #7 Luiz Souza 34

3. #139 Célio Brasil 33

4. #10 Americo Lanzoni 28

5. #38 Eric Santos 21

6. #222 Gabriel Vallone 13

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 2 – Velocitta:

Domingo, 16 de abril

12:40 – 13:08 – Corrida 2 – Carrera Cup

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

