Miguel Mariotti disputou neste sábado a primeira corrida da segunda etapa da Porsche Cup Brasil, em Mogi Guaçu, no interior de SP. O piloto Gaúcho que apesar de largar na décima segunda posição, mostrou velocidade, escalou o pelotão e concluiu a corrida na sétima posição.

No treino classificatório na manhã deste sábado (15) o piloto do carro #21 vinha com bom ritmo, mas, por conta do regulamento, após passar em cima da linha branca na saída dos boxes, teve sua melhor volta cancelada, concluindo o classificatório com a décima segunda posição.

Na primeira prova do final de semana, Miguel largou do 12º lugar e veio escalando o pelotão. Logo nas primeiras voltas já ocupava o 9º lugar na corrida.

O piloto do carro #21 foi bem preciso e, nas últimas voltas conseguiu com belas ultrapassagens superar mais dois adversários, mantendo a 7º posição até a bandeirada final. Uma escalada de cinco posições, mostrando velocidade e evolução, fazendo a segunda melhor volta da corrida.

Após toque com outro piloto na disputa de posição, Miguel foi punido, e teve 20 segundos acrescentados a seu tempo final, sendo assim, o resultado da corrida foi alterado, e Miguel foi para a 11ª posição.

“No treino classificatório, com a punição, tive que largar lá atrás. Já na corrida, com o bom desempenho pudemos avançar e ainda terminar em 7º. De qualquer forma valeu pela escalada de cinco posições. Agora é pensar na corrida de amanhã, largar na sétima posição e ir pra cima, para escalar o pelotão novamente e dessa vez terminar no pódio."

Amanhã Miguel volta à pista do Velocitta para a segunda etapa do final de semana em busca de uma nova recuperação, com largada prevista para às 13:19 e transmissão no Motorsport.com.

