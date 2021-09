Último vencedor de uma corrida do campeonato de sprint da Porsche XP Private Cup com os carros de motor 4.0, o gaúcho Werner Neugebauer abriu os trabalhos da quinta etapa da temporada em Curitiba no mesmo ponto onde deixou o Porsche #8 em Interlagos: na liderança.

O terceiro colocado no campeonato fechou o único treino livre da Carrera Cup com 1:19.158, colocando pouco mais de meio décimo de vantagem sobre Pedro Aguiar.

Marçal Müller, Miguel Paludo e Alceu Feldmann, nesta ordem, completaram o top5.

Vencedor da corrida de Endurance em Interlagos no mês passado, Fran Lara ficou com o sexto tempo e foi o mais veloz entre os carros da Carrera Sport. Já o mais rápido da Carrera Trophy foi Francisco Horta, com o 12º tempo no geral.

A folha de tempos do treino livre indica que a disputa pela pole na manhã do sábado será acirrada desde o Q1, a fase do treino que apura os dez mais velozes para definição das cinco primeiras filas.

Entre a marca líder de Neugebauer e o 13º lugar, de Rodrigo Mello, os carros ficaram separados por apenas 0.891.

Paludo lidera o campeonato, seguido por Marçal e Werner.

Pela GT3 Cup o líder do dia foi Lucas Salles com o Porsche #7. Ele fez sua melhor passagem em 1:21.016, colocando respeitável margem de 0.481 sobre Daniel Correa, o segundo mais veloz do treino livre.

Logo a seguir veio Ayman Darwich, liderando na classe Sport. O egípcio venceu no geral uma das corridas em Curitiba em junho e mostrou que pode repetir o feito. Em ascensão no campeonato, Ricardo Fontanari ficou com o quarto tempo, uma posição à frente do líder na pontuação, Raijan Mascarello.Pela classe Trophy o mais veloz foi Edu Guedes, com o 15º tempo na sessão.

O cronograma da etapa determina quali e corrida 1 no sábado e as provas do grid invertido no domingo. As quatro corridas do fim de semana são exibidas na Band, SporTV, canais oficiais da Porsche XP Private Cup no Youtube, Facebook e TikTok e nos portais Motorsport.com e F1mania.

O que eles disseram:

Werner Neugebauer: “Treino livre não vale muita coisa, onde vale mesmo é amanhã no quali. Fico feliz em estar andando bem e com o melhor tempo. Fiquei alguns minutos parado no apoio após um alarme no carro, logo depois disso veio a bandeira vermelha, então tive pouco tempo de pista, só consegui fazer uma volta rápida que me deu o melhor tempo do dia.”

Lucas Salles: “Foi muito bom esse último treino, melhor que os outros eu diria. Encaixei os três setores na mesma volta e me deixou muito feliz. É importante estar confiante e andando bem para fazer um bom trabalho amanhã."

Fran Lara: “Foi muito bom, estou bem satisfeito! Acho que poderia ter sido ainda melhor se tivesse encaixado uma volta mais próxima da ideal. Serviu como um bom aquecimento para amanhã que é quando vale.”

Francisco Horta: “Foi um dia bom, ontem andamos um pouco e hoje passamos um pneu mais novo. Foi importante para entender as condições de pista e chegar para o quali amanhã com um tempo bom.”

Ayman Darwich: “Estou muito feliz, o carro está rápido e a pista está boa! Fiz um acerto que deu muito certo aqui, então estou animado e também ansioso para amanhã.”

Porsche XP Private Cup – Curitiba – Treino livre

Carrera Cup

#8 Werner Neugebauer 1:19.158 #20 Pedro Aguiar +0.058 #544 Marçal Müller +0.118 #7 Miguel Paludo +0.175 #1 Alceu Feldmann +0.232 #3 Fran Lara* +0.287 #11 Pedro Boesel +0.292 #16 Renan Pizii* +0.387 #90 Eduardo Azevedo* +0.820 #19 Cristiano Piquet* +0.855 #80 Rouman Ziekmiewicz* +0.870 #77 Francisco Horta** +0.886 #29 Rodrigo Mello* +0.891 #100 Urubatan Jr.** +1.245 #9 Franco Giaffone** +1.357 #199 Nelson Marcondes** +1.365 #88 Georgios Frangulis** +1.677 #73 Enzo Elias +1.890 #85 Eduardo Menossi** +2.222 #84 Fernando Croce* +2.952 #12 João Barbosa** +2.959 #10 Paulo Borges** sem tempo

*Classe Sport

**Classe Trophy

GT3 Cup

#7 Lucas Salles 1:21.016 #69 Daniel Correa +0.481 #555 Ayman Darwich* +0.628 #17 Ricardo Fontanari* +0.767 #80 Raijan Mascarello +0.792 #29 Guilherme Bottura* +0.890 #87 Nelson Monteiro +0.903 #14 André Gaidzinski* +1.002 #15 Leonardo Sanchez* +1.004 #8 Lineu Pires* +1.100 #20 Vina Neves* +1.161 #32 Paulo Sousa* +1.457 #3 Cristian Mohr +1.693 #22 Caio Castro* +1.772 #9 Edu Guedes** +2.101 #71 SangHo Kim** +2.165 #11 Marcio Mauro +2.339 #45 Paulo Totaro* +2.466 #12 Edson dos Reis** +2.575 #33 Bruno Campos** +3.112 #99 Nasser Aboultaif** +3.400 #44 Carol Aranha** +4.159 #88 Gustavo Farah** +4.705

*Classe Sport

**Classe Trophy

Porsche XP Private Cup – Curitiba 2

Sábado, 11 de setembro

09:30 – 09:45 – Quali – Carrera Cup

09:55 – 10:05 – Quali (top10) – Carrera Cup

10:55 – 11:10 – Quali – GT3 Cup

11:20 – 11:30 – Quali (top10) – GT3 Cup

12:20 – 13:05 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

14:55 – 15:15 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

Domingo, 12 de setembro

13:20 – 14:05 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

14:13 – 14:53 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

