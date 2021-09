Porsche Cup: Neugebauer lidera TL1 e começa na frente em Curitiba

Terceiro colocado na Porsche Carrera Cup, o gaúcho Werner Neugebauer foi o mais rápido desta sexta-feira (10) no Autódromo Internacional de Curitiba, no Paraná. Com o tempo de 1min19s158, o piloto do carro #8 liderou a única sessão de treinos livres do dia e espera garantir uma boa colocação de largada no classificatório deste sábado.

“Foi um ótimo início, consegui cravar uma boa volta e vamos com tudo para amanhã. É sempre bom liderar, mas o que realmente vale é o classificatório, então vamos pensar nos últimos ajustes do carro para buscar um bom resultado tanto no qualy, quanto nas corridas”, diz Werner, que venceu na etapa passada em Interlagos.

Werner conta um bom retrospecto na pista paranaense e foi o maior pontuador da etapa de Curitiba da Porsche Cup em julho deste ano, com dois segundos lugares, além de possuir duas vitórias no traçado, em 2018 e 2019, respectivamente.

Bicampeão da Porsche Cup com o título overall em 2019 e da Sprint em 2018, Werner atualmente está com 94 pontos na classificação do campeonato. “Vamos em busca da liderança, temos muito trabalho pela frente ainda neste final de semana e espero conquistar muitos pontos por aqui novamente”, afirma Werner, que, com os descartes obrigatórios, está a apenas quatro pontos do líder Miguel Paludo.

O classificatório da Porsche Cup em Curitiba acontecerá neste sábado (11), a partir das 09h30. A corrida 1 está marcada para o mesmo dia às 12h20 e a segunda prova será no domingo (12), às 13h20.

