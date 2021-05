O ano de 2021 será, no mínimo, diferente para Urubatan Jr. Em franca evolução a cada ano na Porsche Cup, ele migrará para a Carrera Cup nesta temporada, em um carro diferente do que vinha competindo, e que lhe rendeu três vitórias e o vice campeonato na GT3 Cup.

Falando sobre este novo momento, Urubatan foi realista em suas expectativas para a temporada que começa neste fim de semana no Velocitta, em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo.

“Eu demorei dois anos e meio para ter resultados na GT3 Cup”, comentou. “Eu não tenho muitas expectativas de que os resultados na Carrera Cup venham em uma etapa. Acho que não demora três anos, mas creio que há uma necessidade de adaptação, principalmente porque não fiz a pré-temporada, e tem pilotos com cinco dias de treinos. Estou me adaptando ao freio, às retomadas, mas estou muito feliz, estou dentro de uma boa estrutura e as coisas vão acontecer progressivamente.”

O piloto com passagens em categorias de monopostos e na antiga Fórmula Truck, pontuou as diferenças: “Esse carro da Carrera Cup tem maior torque, então muda um pouco na forma de saída da curva, mas a principal adaptação é o uso do freio ABS, você confia mais no freio, no sistema eletrônico, então há uma disputa ali no que dispositivo faz e o que você faz, eu preciso achar esse caminho, que ainda não achei.”

Na Carrera Cup, Urubatan fará parte da classe Trophy, que é uma das novidades deste ano. Sobre a ideia, ele rasgou elogios à organização: “Achei genial. O Dener (Pires, promotor da categoria) não coloca 30 degraus para você subir em um dia, ele encurta essa jornada em 10, acho muito legal essa visão que ele tem”, concluiu.

Neste sábado contecem os treinos classificatórios e as corridas 1 da etapa do Velocitta, todas elas com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

