Carregar reprodutor de áudio

A última etapa da temporada 2022 da Porsche Cup terminou com sabor amargo para Georgios Frangulis, Cesar Ramos e a OAK Racing Team. Em prova marcada por dois furos de pneu, longas intervenções de safety car, a dupla da ORT chegou a liderar a prova, mas, por regulamento, foi obrigada a realizar a quinta parada obrigatória e perdeu a chance de escrever uma história digna de cinema no principal palco do automobilismo brasileiro.

Com Cesar Ramos largado pelo #88 a dupla logo tratou de escalar do quinto para o terceiro lugar da prova, herdando ainda a segunda posição após furo de pneu de um concorrente. Mas, durante o primeiro stint de Cesar Ramos, um pneu furado antecipou o primeiro serviço de pits da equipe. Frangulis então assumiu a máquina e teve o mesmo problema que seu companheiro, poucas voltas após sair dos boxes.

Ramos voltou para o comando da máquina em um stint longo para tirar a diferença em relação aos líderes. Foi quando, na quarta parada da dupla, a chuva apertou e o safety car foi acionado. Frangulis e Ramos eram os líderes da prova, mas tinham um serviço obrigatório de pits a menos.

Obrigados a fazer o quinto serviço obrigatório, perderam a liderança da prova e voltaram para a fila do safety car em nono lugar, no quinto lugar entre os pilotos da Sport. Ao fim das 4h30 de prova, a dupla recebeu a bandeirada na mesma situação em que voltou da última parada.

Frangulis disse: "Foi uma corrida maluca, as condições de pista não eram favoráveis, sofremos com dois furos de pneu e ainda sim conseguimos brigar na parte de cima do pelotão. Apostamos em uma estratégia que nos daria a vitória caso a prova acabasse com 75% do total. Tivemos que entrar para o quinto serviço de pits e isso nos tirou da disputa".

Ramos afirmou: "Não foi uma tarde fácil aqui em Interlagos. Dois furos de pneus em stints seguidos que custaram posições e tempo precioso para nós. Ainda conseguimos chegar no final brigando pela vitória, mas o quinto pit-stop acabou com as nossas chances. Foi um ano de muito trabalho e fiquei feliz em terminar essa primeira temporada correndo junto com o Georgios".

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: