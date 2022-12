Carregar reprodutor de áudio

Em uma corrida com muita chuva e cheia de disputas em Interlagos, o trio formado por Leonardo Sanchez, Átila Abreu e Marçal Müller conquistou o segundo lugar na classe Carrera Rookie e o quarto lugar geral da prova de 500 quilômetros da Porsche Cup.

Este foi o segundo pódio de Leonardo Sanchez e Átila Abreu na temporada de Endurance da Porsche e o primeiro pódio de Marçal, que se juntou aos pilotos regulares nesta etapa. Em uma tarde de muita chuva em Interlagos, a corrida foi iniciada sob regime de safety car. Müller estava no comando do carro #17 e, na abertura da quarta volta, veio a bandeira verde, com o piloto que partiu do 16º lugar avançando 4 posições e já aparecendo em 12º lugar.

Na sequência, Marçal avançou para o terceiro lugar da classe Carrera Rookie ao superar Alan Hellmeister e colocou o trio no nono lugar geral. Marçal rapidamente ganhou posições e, com uma excelente manobra na entrada do “S”do Senna, assumiu o sétimo lugar geral, sendo o segundo colocado da Carrera Rookie. A corrida seguia agitada e Müller avançou para a quinta colocação geral no 19º giro de prova, com uma ótima ultrapassagem por fora na descida do lago.

Na 21ª volta, o piloto avançara 13 posições e era o quarto colocado geral, sendo o segundo na Carrera Rookie. Com a parada obrigatória de Miguel Paludo/Dennis Dirani e Christian Hahn/Diego Nunes, o carro #17 assumiu o segundo lugar da corrida na 28ª volta.

Na 31ª volta, Müller foi para os boxes para realizar a primeira das cinco paradas obrigatórias. Duas voltas mais tarde, Leonardo Sanchez assumiu o controle do bólido #17, ocupando o nono lugar geral, sendo o quinto na Carrera Rookie.

Sanchez vinha em bom ritmo na traiçoeira pista molhada do Autódromo José Carlos Pace: no 38º giro, o piloto assumiu o oitavo lugar geral. Seis giros mais tarde, a chuva aumentava e Sanchez avançou para o sexto lugar geral e o quarto posto na Carrera Rookie.

Na 49º volta, Sanchez, que vinha com ótimo pace, assumiu o quarto lugar geral e avançou para a terceira colocação da classe. Oito voltas mais tarde, o piloto fez o segundo pit stop obrigatório e entregou o carro para Abreu, que retornou para a pista na 12ª colocação geral e sexto na classe.

Com um bom ritmo, Átila avançou para o sétimo lugar: na volta 69, o safety car foi acionado e o piloto, que também compete na Stock Car, aproveitou para realizar a terceira parada nos boxes. Müller retornou para a pista na oitava colocação geral e terceiro na Carrera Rookie.

Na volta 75, o safety car foi acionado após vários carros rodarem na entrada da curva 1: Müller aproveitou a bandeira amarela para fazer o quarto pit stop obrigatório. Sanchez voltou para a pista, mas novamente fez o pit stop para atingir o mínimo de cinco paradas obrigatórias, uma vez que a corrida estava sob risco de ser encerrada antes das 117 voltas programadas. Após os pits, o trio ocupava o quarto lugar geral e a segunda colocação na classe Carrera Rookie.

A corrida terminou com bandeira amarela e, sob o comando de Átila Abreu, o carro #17 recebeu a bandeira quadriculada na quarta colocação geral, sendo segundo colocado na classe Rookie da Carrera Cup.

Sanchez avaliou: "Foi um pouco confuso, tínhamos uma informação e depois a coisa toda mudou. Fico feliz em competir mais uma vez com dois pilotos de alto nível e acho que tivemos uma boa atuação".

"Foi bizarro! Nunca participei de uma corrida tão esquisita. Há 30 voltas disseram que ia acabar com 75%, depois a corrida foi até o fim. Mudamos a estratégia considerando a informação e agora vai ter um monte de punição. Fico feliz por ter terminado bem, mas é isso aí. Foi legal", disse Átila.

Veja como foi

