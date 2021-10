O Porsche Esports Carrera Cup voltou. A principal categoria de automobilismo virtual do país recebe a luz verde nesta terça-feira (26) para a sua terceira temporada na história.

Reunindo 41 dos principais pilotos da modalidade no país o certame parte para a primeira das cinco rodadas de 2021. A primeira jornada da temporada está marcada para o tradicional traçado de Interlagos, principal palco nacional do automobilismo real e virtual.

Com grid estrelado, o atual bicampeão Jeff Giassi, não terá vida fácil para defender seu posto. Além do representante brasileiro no Porsche TAG Heuer Esports Supercup, o mundial de automobilismo virtual da Porsche, outros grandes nomes das pistas reais e virtuais compõem o grid, entre eles Luis Felipe Tavares, vice-campeão de 2020, Gustavo Ariel, terceiro colocado na última temporada, Marcos Riffel, campeão da Sprint Challenge, Eduardo Barrichello, piloto regular do grid da Fórmula Regional Europeia, Arthur Leist, Felipe Baptista e Rafa Martins, que competem na Stock Light, entre muitos outros.

O certame brasileiro será o primeiro campeonato virtual da Porsche a utilizar o novíssimo modelo 911 GT3 Cup geração 992, que chega na próxima temporada para as pistas reais da Porsche XP Private Cup. A estreia do novo carro promete equilibrar ainda mais as disputas.

A temporada de 2021 tem rodadas previstas para Interlagos, Le Mans, Road Atlanta, Spa-Francochamps e Suzuka. Cada rodada contempla duas baterias de 30 minutos com inversão de grid dos 10 primeiros colocados da primeira para a segunda.

A primeira etapa do Porsche Esports Carrera Cup será transmitida ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil), IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports)

Thiago Alves será o narrador oficial do campeonato, com comentários de Rodrigo Favoretto e Wilson Neto.

Além disso serão realizadas duas lives semanais na Twitch, toda segunda e quinta-feira, às 21h, no Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil. Nas lives serão repercutidos os assuntos da competição, dicas de pilotagem, novidades do campeonato e entrevistas com pilotos.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Porsche Esports Carrera Cup Brasil – lista de inscritos

Felipe Husmann Rafael Martins Eduardo Barrichello Marcos Furriel Bruno Fernandes Raphael Silva Cesar Froener Felipe Baptista Victor Miranda Luiz Gonzaga Filho Caíque Oliveira Victor Veloso Matheus Machado Gabriel Silva Jackson Resende Flavio Xavier Rafael Bervanger Renan Azeredo Daniel Modolon Adaildo Vieira Pedro Bürger Leandro Werle Jessé Alves Pedro de Oliveira Nicolas Pacheco João Farias Arthur Leist Bernardo Faria Luis Gustavo Paim Wendel Parra Jeff Giassi Luiz Felipe Tavares Gustavo Ariel Rodrigo Baronio Erick Goldner Bruno Risseto Tamy Accioly Bruno do Carmo Neto Nascimento Daniel Machado Marcos Riffel

Calendário Porsche Esports Carrera Cup Brasil 2021:

26/10, 21h – Interlagos (Brasil) – Carrera Cup

02/11, 21h – Le Mans (França) – Carrera Cup

16/11, 21h – Road Atlanta (EUA) – Carrera Cup

30/11, 21h – Spa-Francorchamps (Bélgica) – Carrera Cup

21/12, 21h – Suzuka (Japão) – Carrera Cup

Como acompanhar as provas e informações do campeonato:

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais das entidades promotoras: Instagram @PorscheCupBrasil e @PorscheBrasilOficial .

O hub de conteúdo do Porsche Esports Program Brasil 2021 é seu site oficial www.PorscheEsports.com.br .

