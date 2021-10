O Porsche Esports Sprint Challenge começou com um velho conhecido dominando a rodada inaugural da temporada no Red Bull Ring. Raphael De Leo, terceiro colocado no ano passado fez duas corridas praticamente perfeitas para sair da primeira rodada com a pontuação máxima. O piloto largou de fora das três primeiras filas nas duas baterias e escalou o pelotão por duas oportunidades para receber a bandeira quadriculada antes de todos os outros competidores.

31 dos 37 pilotos que marcaram voltas no quali estiveram dentro do mesmo segundo para a primeira bateria e Guilherme Elizeu foi o primeiro pole-position da temporada. Com o grid recheado de caras novas, quem se destacou mesmo foi Raphael De Leo, terceiro colocado da temporada 2020.

A primeira largada da temporada teve uma primeira curva tranquila no traçado austríaco, mas as coisas começaram a esquentar na temida curva 3 de RedBull Ring,. partindo da sétima posição na primeira bateria, Raphael De Leo, conquistou lugares importantes na primeira volta e se colocou na disputa pela liderança logo no início da prova. Murilo Bescaro, Mathias de Valle e De Leo disputaram intensamente a primeira posição durante a primeira metade da prova, após Elizeu e Adilson Junior se encontraram na curva 3 e abandonarem a prova. Com isso o top3 da primeira bateria se definiu com menos de 15 minutos para o fim. A disputa mais intensa nos instantes finais foi pela 10ª posição, que daria a posição de honra na bateria 2 com o grid invertido. Fabio Goes foi quem sustentou a posição após disputa intensa com Guilherme Meirelles e Leandro Daminelli. A vitória ficou com Raphael De Leo, Mathias de Valle foi segundo e Murilo Biscaro o terceiro.

Grid invertido e emoção desde a primeira curva na segunda prova da etapa. Goes sobreviveu bem aos entreveros e sustentou a primeira posição, mas a confusão possibilitou De Leo saltar da 10ª para a quinta posição ainda na primeira volta. O então líder errou sozinho quando tinha boa vantagem na dianteira e deu de presente a liderança para Leonardo Reis. O piloto da P1 Speed não teve vida fácil em seu tempo como líder. Com menos da metade da prova a ser disputada, Reis e Felipe Iazzetti se encontraram na curva 3 e viram Raphael De Leo assumir a liderança para dali não sair mais até a bandeirada. Luan Hott foi segundo e Mathias de Valle conquistou seu segundo pódio da etapa.

“Simplesmente um sonho sendo realizado, estar aqui no maior campeonato de automobilismo virtual e vencer as duas baterias logo na estreia com outros pilotos muito bons no grid", disse o vencedor Raphael de Leo.

"Agradeço demais a Porsche e a Porsche Cup por proporcionarem isso. Vi que estava rápido e consegui me aproveitar das confusões que os outros entraram. Usei bem as punições que o sistema proporciona. Feliz pelo desempenho e pelas duas vitórias".

“Muito feliz em poder estar aqui nesse campeonato", comentou Mathias de Valle. "Fui muito feliz em conseguir os dois pódios, as corridas foram ótimas e muito disputadas, o De Leo estava muito rápido, não consegui manter o pace dele nas duas provas".

“Estava com um ótimo pace, mas não esperava que fosse chegar aqui", disse Luan Hott. "Me envolvi em um acidente na primeira corrida e sai da segunda lá do fundo. Consegui escalar bem, quase tomei punição na primeira volta, mas consegui me manter bem durante a prova toda para terminar no pódio".

“Primeiramente parabéns a todos os pilotos que conseguiram o pódio", disse Murilo Biscaro. "Cheguei a disputar com o Rapha, mas ele estava muito rápido, estava com muitas punições no fim da prova e isso me complicou muito na disputa. Muito feliz mesmo assim pelo desempenho e foi muito importante para tirar o nervosismo da estreia".

A Sprint Challenge descansa na próxima semana para que os 911 geração 992 do Porsche Esports Carrera Cup ganhem o asfalto de Interlagos para a abertura da temporada.

CORRIDA 1 (TOP 10)

Raphael De Leo Mathias de Valle Murilo Biscaro Felipe Iazzetti Felipe Souza Leonardo Reis Lorenzo Roth Lucas Murno Guilherme Meirelles Fabio Goes

CORRIDA 2 (TOP 10)

Raphael De Leo Luan Hott Mathias de Valle Leandro Daminell Rogério Santos Neto Bruno Bonagura Iran Negrão Fabio Goes Lucas Trindade Guilherme Meirelles

CAMPEONATO (TOP 10)

Raphael De Leo – 80 pontos Mathias de Valle – 63 Leando Daminelli – 41 Felipe Iazzetti – 38 Luan Hott – 36 Murilo Biscaro – 35 Leonardo Reis – 35 Fabio Goes – 34 Guilherme Meirelles – 33 Felipe Souza - 31

