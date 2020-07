Os motores dos 718 Cayman GT4 Clubsport voltam a roncar pela Porsche Esports Sprint Challenge. O palco da terceira etapa do campeonato é o Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal – a pista que recebe desde 1978 as etapas canadenses da Fórmula 1.

A etapa do Canadá promete, mais uma vez, equilíbrio extremo entre os 40 pilotos. As duas etapas anteriores em Interlagos e Nürburgring apresentaram quatro vencedores diferentes em quatro corridas. E apenas um piloto subiu ao pódio mais de uma vez.

Nesta quarta, às 21h os postulantes ao título da Sprint Challenge disputam pelos 4.361 metros para saber quem sai do Canadá com a liderança provisória da categoria após a primeira metade da competição.

Os cinco primeiros colocados do campeonato estão separados por apenas 14 pontos, sendo que a diferença do primeiro para o quarto é de impressionantes cinco pontos. Vale lembrar que na Porsche Esports Sprint Challenge os 718 Cayman GT4 Clubsport que compõem o grid são rigorosamente iguais, todos os pilotos correm com o mesmo setup. A disputa então é piloto contra piloto.

Para esquentar os motores, sempre às terças a partir de 19h30, será transmitida live do Warm Up no Twitch da Porsche Esports, com apresentação prévia de cada etapa, vídeos com a volta ideal e a expectativa dos principais nomes do grid.

E às quintas, também às 19h30, será exibido na Twitch o programa Pódio Porsche Esports, com análise de todos os lances das provas da véspera e entrevistas dos competidores da Carrera Cup e da Sprint Challenge.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão é realizada no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube, além do site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também pelos seguintes canais:

– Porsche Cup no Youtube

– Porsche Esports no Twitch

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Top 10 do campeonato:

Eraldo Silva – 97 pontos Felipe Iazzetti – 95 Raphael De Leo – 95 Bruno Bonagura – 92 Rogério Santos Neto – 83 Bruno Souza – 80 Lucas Freitas – 64 Lucas Dornella – 63 Diego Freitas - 62 Lucas Trindade - 61