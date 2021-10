Na sexta-feira, a Porsche Cup Brasil iniciou oficialmente as atividades do sétimo evento da temporada 2021, sendo a segunda de três provas da Endurance. E no primeiro treino livre em Goiânia, a liderança da sessão ficou com a dupla de Eduardo Menossi e Diego Nunes.

A dupla, mantida da primeira etapa em Interlagos, terminou com 01min24s050, mais de dois décimos à frente de Miguel Paludo e Denis Dirani, em segundo. Completando os três primeiros, Enzo Elias e Jeff Giassi, a 0s334 do melhor tempo.

Menossi e Nunes terminaram ainda como os mais rápidos da Carrera Trophy, à frente de Elias e Giassi. Entre os pilotos da Carrera Sport, Rodrigo Mello e Nelsinho Piquet foram os primeiros colocados, com 01min24s882 e a oitava posição na classificação geral, mais de oito décimos à frente de Fran Lara e Gui Salas.

Na GT3 Cup, Guilherme Bottura e Gabriel Robe foram os mais rápidos, com 01min26s474, logo à frente de Léo Sanchez e Átila Abreu, que ficaram a um décimo de distância.

Confira a classificação do TL1 da Porsche Endurance em Goiânia (Top 20):

1 - Eduardo Menossi / Diego Nunes

2 - Miguel Paludo / Denis Dirani

3 - Enzo Elias / Jeff Giassi

4 - Franco Giaffone / César Ramos

5 - João Barbosa / João Gonçalves

6 - Georgios Frangulis / Gaetano di Mauro

7 - Pedro Aguiar / Ricardo Zonta

8 - Rodrigo Mello / Nelsinho Piquet

9 - Francisco Horta / William Freire

10 - Pedro Boesel / Sérgio Sette Câmara

11 - Alceu Feldmann / Thiago Camilo

12 - Nelson Marcondes / Rubens Barrichello

13 - Marcelo Franco / Cacá Bueno

14 - Fran Lara / Gui Salas

15 - Werner Neugebauer / Fabio Carbone

16 - Rouman Ziemkiewicz / Gabriel Casagrande

17 - Eduardo Azevedo / Ricardo Maurício

18 - Guilherme Bottura / Gabriel Robe

19 - Leo Sanchez / Átila Abreu

20 - Marçal Müller / Matheus Iorio

