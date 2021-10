O multicampeão da Porsche Cup, Miguel Paludo, chega ao final de semana da Endurance em Goiânia com um objetivo na mente: virar o jogo após uma etapa difícil da Sprint na mesma pista, há apenas uma semana.

Na rodada anterior, Paludo teve dois problemas em seu carro que o fizeram perder a liderança da Carrera Cup na Sprint para Marçal Müller, com apenas a etapa de Interlagos pela frente. E na pista paulista, o piloto também teve problemas na abertura da Endurance, quando uma falha na bomba de combustível comprometeu sua prova enquanto lutava pela liderança.

Em entrevista ao Motorsport.com, Paludo falou sobre as boas expectativas para a etapa da Endurance, tendo ao seu lado Dennis Dirani.

“Depois de um final de semana complicado na Sprint, com furo no radiador e um problema no carro que descobrimos apenas ontem que era um amortecedor estourado, começamos muito competitivos, trabalhando em detalhes para o acerto, para que tudo fique confortável para mim e o Denis”.

“Então estou confiante de que poderemos virar o jogo nessa segunda de Endurance”.

Paludo ainda destacou a importância do campeonato de Endurance dentro da Porsche Cup, ao trazer uma dinâmica diferente da Sprint.

“Eu acho que a corrida de Endurance tem um formato bem diferenciado, com mais pilotos, variáveis, duas categorias andando juntas e a competitividade também é legal”.

Mas, independentemente de ser Sprint ou Endurance, seu objetivo segue sendo o mesmo: buscar o melhor resultado possível.

“Acho que a nossa dupla é extremamente competitiva e é isso que buscamos. Não apenas andar rápido, como também manter a consistência na corrida. Interlagos é a prova disso. Estávamos a um segundo quando o carro teve problemas. Independente de Sprint ou Endurance, o que queremos é andar na frente”.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?