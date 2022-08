Porsche: Neugebauer e Zonta ficam próximos da vitória na Endurance

Carregar reprodutor de áudio

O frio marcou as atividades de pista da Porsche Cup Brasil em Termas de Río Hondo nas duas corridas da quarta etapa do campeonato Sprint, na última quinta (11) e sexta-feira (12). Já neste domingo (14) de Dia dos Pais, quando foi disputada em solo argentino a primeira etapa da Endurance Series, o sol e o calor se fizeram muito presentes, assim como Werner Neugebauer no pódio das etapas realizadas na Argentina esta semana.

O piloto da Mahrte Racing Team venceu a primeira corrida, na quinta-feira, partindo da pole position, e foi terceiro colocado na sexta-feira nas disputas Sprint. Na prova de Endurance, Neugebauer formou dupla com Ricardo Zonta e terminou a corrida de 300 quilômetros (63 voltas) na segunda posição com o carro #8.

“O final de semana de Endurance não começou muito bem para nós. Nos treinos nós não tivemos um bom resultado. No quali eu não consegui encaixar uma boa volta. Largamos em décimo, mas ao mesmo tempo sabíamos que a nossa dupla era homogênea e tínhamos um bom ritmo. Na etapa Sprint eu andei muito bem e o Zonta conseguiu colocar um ritmo forte na corrida".

"Chegamos a liderar a corrida depois do safety car, no meio do nosso pit stop, e um errinho meu no final nos deixou em segundo. Sem dúvida, um excelente final de semana para início de campeonato”, resumiu Werner, que cruzou a linha de chegada a 4s9 do carro vencedor, de Guilherme Salas, parceiro de Alceu Feldmann.

Para Ricardo Zonta, sua primeira experiência com a nova geração dos Porsche 992 e a pista de Termas de Río Hondo foi altamente positiva. “Gostei bastante da pista. Foi minha primeira vez aqui, e demorei um pouco para me adaptar com só uma hora de treino oficial, e tivemos muitas coisas para adaptar em relação ao carro novo”, disse.

“Foi difícil até a classificação. Eu larguei e pude me divertir bastante no começo com várias ultrapassagens e disputas com muitos pilotos. A estratégia foi perfeita, tanto que o Werner chegou a liderar a corrida e por pouco a gente não venceu. Foi um fim de semana muito legal”, concluiu.

Na pontuação do campeonato Endurance, Neugebauer e Zonta ocupam a terceira posição com 52 pontos, apenas oito atrás da dupla líder formada por Christian Hahn e Diego Nunes. Com a prova de longa duração dividida em dois segmentos, há uma pontuação separada de acordo com as posições ocupadas na metade da corrida.

Mahrte em dose dupla no pódio

A Mahrte Racing Team também contou com Franco Giaffone fazendo dupla com Rubens Barrichello em Termas de Río Hondo. Barrichello, um dos pilotos com o maior número de largadas na Fórmula 1, jamais havia corrido no traçado argentino e teve no final de semana a sua primeira experiência com o novo Porsche 992.

E a dupla foi muito bem. Terminou na quarta posição geral da corrida após 300 quilômetros, no pódio, e ainda venceu na classe Carrera Sport. “O Rubinho já vinha me dando dicas antes mesmo de entrarmos na pista; ele ajudou muito no acerto do carro e foi um final de semana de muito aprendizado para mim”, disse Giaffone.

“Estou muito contente com a evolução, e vencer na categoria é muito bom – eu nem esperava terminar em quarto na geral -, então fiquei contente. Agora temos mais responsabilidade, mas correndo como equipe na Mahrte Racing Team junto também do Zonta e do Werner, a gente troca muita informação entre nós e os engenheiros, então isso é positivo e a prova disso são os resultados que conquistamos aqui na Argentina”, falou.

“A parceria com o Franco começou feliz, em uma pista que nos trouxe muita alegria desde o primeiro momento. Então estou muito contente em dividir o pódio com um amigo de longa data. Formamos uma dupla muito legal, e estávamos sempre com um ritmo ótimo".

"Ainda temos muito a trabalhar e a entender com as estratégias novas – mas o importante é curtir o agora. Tenho mais um monte de corrida pela frente até a próxima, e vamos treinar bastante para chegar em Goiânia com ritmo forte”, finalizou Rubens Barrichello.

Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

