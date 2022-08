Carregar reprodutor de áudio

O final de semana da dupla Junior Dinardi e Yuri Alves em terras argentinas terminou em pódio no último domingo (14) no Autódromo de Termas de Río Hondo em Santiago del Estero na abertura da temporada 2022 da Endurance Series da Porsche Cup Brasil.

Após uma classificação complicada no sábado (14) os pilotos do carro #002 partiram de trigésimo terceiro na geral e quarto na Sprint Rookie.

"Foi uma prova bastante movimentada, nosso objetivo desde o início foi escalar o pelotão e marcar nossos primeiros pontos no campeonato. Terminar no pódio foi surpreendente", completou Dinardi

"Estou muito feliz de terminar no pódio com o Junior. Nos esforçamos muito para conquistar esse resultado. Foi um final de semana difícil mas todo o esforço valeu a pena", finaliza Yuri

A próxima etapa da Porsche Cup Brasil acontece em Goiânia também em jornada dupla. Com corridas Sprint e mais uma etapa da Endurance Series.

