Porsche: Pole na Sprint, Neugebauer apresenta novo patrocinador

Carregar reprodutor de áudio

Cada vez mais as empresas estão enxergando no automobilismo a oportunidade de ampliar a sua plataforma de negócios. É neste sentido que a helloo começa a olhar o esporte a motor com o apoio ao piloto da Porsche Carrera Cup Werner Neugebauer.

A empresa estampará sua marca nos dois carros da Mahrte Racing Team: Porsche GT3 992 #8 de Neugebauer e o #3 de Franco Giaffone. A estreia acontece na etapa dupla desta semana em Termas de Río Hondo, na Argentina.

O país vizinho receberá a quarta etapa do campeonato Sprint nos dias 10 e 11 de agosto e a primeira etapa do campeonato Endurance no dia 13, onde Neugebauer e Giaffone formarão duplas com Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, respectivamente.

“Estou muito feliz em ser a porta de entrada da helloo na Porsche Carrera Brasil e agradecer a confiança deles por acreditar no nosso projeto", disse o piloto que foi campeão Sprint em 2018, Overall em 2019 e neste ano persegue o título inédito do campeonato Endurance.

"Com certeza hoje a presença no autódromo vai muito além do que a exposição da marca no carro e a Porsche tem uma plataforma excelente para quem busca ativações ou networking. Vou continuar me dedicando ao máximo para levar a marca ao topo do pódio junto com a Mahrte Racing Team”.

Para a helloo esta iniciativa é uma grande oportunidade de gerar ainda mais visibilidade para a marca e, por meio do esporte, proporcionar experiências incríveis aos parceiros de negócios.

A Porsche Carrera Cup está em sua 23ª temporada em 2022 e faz parte da programação do GP Brasil de Fórmula 1 desde 2005 como corrida preliminar.

O plano de mídia de uma das maiores categorias monomarca do país inclui transmissões ao vivo na Band (TV aberta), SporTV (TV fechada), redes sociais da categoria e diversos portais especializados em automobilismo. O alcance estimado, de acordo com a categoria, foi de mais de 20 milhões de pessoas em 2021.

Fundada em 2016, a helloo está presente em mais de 3 mil edifícios residenciais, em mais de 20 cidades pelo Brasil. Em maio de 2022 a empresa passou a integrar em suas possibilidades de comercialização, a vertical de shopping centers com mais de 70 ativos em seu portfólio.

Sua audiência alcançou então 3,1 milhões de pessoas diariamente. A empresa oferece produtos de mídia digital com alta capilaridade para anunciantes que buscam todos os pontos de contato para causar impacto na jornada do consumidor, e principalmente da família.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: