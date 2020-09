Porsche: Rodrigo Mello forma dupla com Sergio Jimenez em Mogi

Não é para qualquer pessoa que um piloto dá o volante de seu carro de corrida. No caso de Rodrigo Mello, o Porsche LEGO ® Technic #29, assim como o aposentado Pink Pig, é um xodó, o que torna ainda mais exigente a escolha de quem vai dividir com ele a função de domar a fera alemã de 450 cavalos de potência na etapa de abertura da Porsche Endurance Series, que acontece neste sábado no Velocitta, localizado em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo.

E quem fará isso com ele é alguém que traz consigo um título mundial no currículo: primeiro campeão do Jaguar I-PACE eTROPHY, Sérgio Jimenez volta para reeditar a dupla que fez com Mello na temporada de 2019.

"O Sérgio é um dos melhores pilotos do Brasil e nos demos muito bem correndo juntos - ele foi um dos meus orientadores por muito tempo. Sendo assim, nada mais natural que reeditar essa parceria, que espero render ótimos frutos", comentou Mello.

"Eu estou louco para pilotar novamente e essa corrida, ao invés de três, poderia ter seis, sete, até 24 horas! Certamente será uma prova muito exigente tanto para carros como pilotos, ainda mais se fizer o forte calor que a região costuma receber - e me preparei bastante fisicamente para isso. Por conta desses fatores, ter um cara do calibre e da experiência do Jimenez ao lado é muito importante", completou o piloto-advogado, que já venceu nesta temporada pela Porsche GT3 Cup.

Falando em calor, a prova será disputada com temperaturas na casa dos 35°C ambiente, o que deve se tranformar em mais de 60°C dentro do Porsche LEGO ® Technic #29.

“Em 2019, foi a primeira vez que competi com o Rodrigo, já trabalhava de coach dele, mas nunca tínhamos dividido o carro. Fizemos uma boa temporada, com pódio e bons resultados. Agora para esse ano temos que pensar em objetivos ainda maiores, que é a vitória e a briga pelo título, já bati na trave algumas vezes, venci corridas e quero lutar por essa conquista”, completou Jimenez.