Shell corre na Porsche Endurance Series com pilotos em quatro carros diferentes

Depois de um final de semana agitado com os carros da Shell em ação pela Stock Car e pela Copa Shell HB20, os pilotos da principal apoiadora do esporte a motor no Brasil voltam a acelerar neste sábado. Agora, pela Porsche Cup Endurance Series.

O campeonato de corridas longas da categoria tem sua largada no Velocitta e contará com representantes Shell em quatro carros.

Werner Neugebauer, atual campeão overall da Porsche Cup vai dividir carro com o já campeão da Endurance e ex-piloto da Fórmula 1, Ricardo Zonta. O piloto da Stock Car foi campeão em 2018 correndo junto com Lico Kaesemodel na Carrera Cup. No ano passado correu em parceria com Werner e a dupla terminou com o vice-campeonato.

A segunda das quatro duplas a receber um piloto Shell é composta por outros dois campeões das provas longas. Pela segunda temporada consecutiva, Leo Sanchez divide o carro com Átila Abreu. A dupla se sagrou vencedora da GT3 Cup na temporada de 2019. Em 2020 eles correm novamente pela divisão GT3 Sport, habilitados para defender o título também na GT3 Cup. Há duas semanas, em prova do Endurance Brasil em Curitiba, Átila e Sanchez ganharam prova de 4 horas na classe GT4.

Gaetano Di Mauro se junta a Georgios Frangulis. O piloto do carro #88 recebe o novato do ano da Stock Car de 2019 para acelerar também pela classe GT3 e sua divisão GT3 Sport. Em 2018, Di Mauro foi vice-campeão do campeonato de Sprint da Porsche Cup com este mesmo carro.

Dennis Dirani, piloto consultor da Porsche Cup e representante da Shell no evento, formará dupla com Alceu Feldmann no carro #100. Feldmann é o rei das corridas 2 do campeonato de Sprint em 2020, tendo vencido as provas de grid invertido nas duas etapas realizadas em Interlagos. Assim como a dupla Zonta/Werner, a tripulação do carro #100 compete na Carrera Cup.

A temporada 2020 da Endurance Series será dividida em três etapas, sendo a primeira no Velocitta com duração de 300 km. A segunda etapa acontece em Goiânia, com a mesma duração. A temporada das corridas longas se encerra em dezembro, no autódromo de Interlagos com os 500km de Interlagos.

Treinos classificatórios e a corrida do Velocitta serão exibidos na íntegra no canal do Motorsport.com no YouTube.

“Estou contente em poder voltar a acelerar na Endurance, disse Zonta. “Os Porsches são muito bons de guiar. Mais uma vez correndo com o Werner Neugebauer. O fato de estarmos correndo juntos mais uma vez vai nos trazer bons frutos, pois já nos entendemos dentro dos boxes. Esperamos poder andar melhor do que no ano passado, onde deixamos de conquistar pontos importantes por alguns erros de estratégia. Vamos remar para poder voltar ao título que conquistei em 2018.”

“Estou animado em correr novamente de Porsche”, comemorou Átila Abreu. “Fiz minha estreia ano passado junto com o Léo, que também era estreante. E nossa temporada foi surpreendente, pois terminamos 2019 com o título da categoria. Eu e o Léo estamos motivados para defendermos nosso título. As duplas que correremos contra estão muito fortes, será um ano difícil. Mas, confio muito na nossa dupla, principalmente pela evolução que o Léo vem apresentando desde o ano passado.”

“Feliz por estar participando mais uma vez da Endurance”, disse Dirani. “Estou no grid desde a última etapa de 2016. Participei das duas categorias ao longo desse ano. Em 2020 estou na geral junto com o Alceu Feldmann e esperamos bons resultados. Ele começou 2020 com tudo tendo duas vitórias nas quatro primeiras corridas da Sprint. A última vez que andei com o Alceu foi em uma das clínicas de pilotagem quando ele voltou a correr na Porsche no ano passado. A dupla tem tudo para render bons frutos nessa temporada.”

“Muito animado para andar de Porsche novamente”, comentou di Mauro. “Ainda não tive contato com meu parceiro desse ano. Mas, sei que ele tem conseguido bons resultados na GT3 Cup. O Porsche é um carro que eu gosto muito de guiar. Acredito que essa parceria com o Georgios Frangoulis vai ser muito proveitosa para esse ano.”

“Sempre muito bom poder dividir o carro com alguém do naipe do Ricardo Zonta”, disse Neugebauer. “Poucos pilotos no mundo tem um currículo tão forte quanto o dele. Ano passado já nos demos muito bem dentro do carro. Por algumas situações não conseguimos os melhores resultados, mas acredito e vamos trabalhar para brigarmos pelo título em 2020.”

