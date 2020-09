Porsche Cup: Átila Abreu e Leo Sanchez falam sobre desafio de buscar bicampeonato

Neste final de semana, o autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, recebe a primeira etapa da Porsche Cup Endurance Series, com a prova dos 300 km.

Átila Abreu e Leo Sanchez foram os campeões em 2019 com duas vitórias em três corridas na categoria 3.8, atual GT3 Cup e em 2020 pretendem utilizar a mesma receita para defender a coroa.

Átila falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a necessidade de manter a regularidade neste tipo de competição.

“Em um campeonato de três etapas, com provas de longa duração, vão ter dias que você vai estar bem e outros que não, e o importante é você tomar decisões que não sejam tudo ou nada. Ainda mais que este ano tem mais duplas e a regularidade vai contar ainda mais”.

O sorocabano que também compete na Endurance Brasil e Stock Car falou sobre a maratona de realizar três corridas em sequência e sobre a necessidade do piloto se adaptar para cada estilo de carro.

“A maior alegria de um piloto é correr todo final de semana, seria ótimo se fosse sempre assim. Mas para mim, tem sido muito bom, podemos treinar e entender cada carro em um curto período de tempo. Hoje já andei com o Porsche é muito diferente do Stock e do carro da Endurance Brasil, então rapidamente o piloto precisa entender como pilotar cada carro e se adaptar a isso.”

Sobre a possibilidade do bicampeonato, Átila se mostrou confiante, mas garante que a missão está ainda mais difícil em 2020.

“Quando você vem de um título, no ano seguinte o pensamento é conquistar de novo. Porém, fazendo uma análise rápida, as duplas estão mais fortalecidas e com pilotos muito bons. Vai ser um campeonato muito disputado e é a primeira vez que vou correr o Endurance no Velocitta, uma pista que cansa muito, então os ‘gentleman drivers’ são um dos pontos para se olhar na estratégia”.

Leo Sanchez, parceiro de Átila Abreu também falou sobre a disputa do título em 2020 e foi enfático: “Somos os favoritos. Embora eu não me sinta assim eu acho que estou melhorando e tenho evoluído desde o ano passado. Nas poucas corridas que tivemos este ano acho que consegui ter uma boa evolução”.

A pista de Mogi Guaçu é um palco tradicional da Porsche Cup, mas apenas uma vez, em 2017, hospedou corrida de 300 km. Na ocasião, a vitória ficou com a dupla Lico Kaesemodel e Ricardo Zonta, com Dennis Dirani e Rodolfo Toni triunfando na classe GT3.

A primeira etapa da Porsche Endurance Series acontece neste sábado, dia 19, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

