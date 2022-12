Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira aconteceu o treino classificatório da nona e última etapa da Porsche Cup, em Interlagos. Essa é a terceira prova de Endurance da temporada e o trio formado por Leonardo Sanchez, Átila Abreu e Marçal Müller parte da quarta colocação na classe Carrera Rookie e 16º lugar geral.

A jornada final da temporada mais uma vez acontece na tradicional corrida de 500 km que encerra o Endurance Challenge e, no melhor estilo das grandes provas de longa duração como 24 Horas de Le Mans, manda para pista simultaneamente tripulações da Carrera Cup e da Sprint Challenge.

Na tarde desta sexta-feira Sanchez iniciou a classificação com o Porsche #17, o piloto rapidamente se colocou no top 5 da classe Carrera Rookie. Ao término dos 15 minutos de sessão Sanchez foi o quarto colocado na classe e 16º geral.

Na sequência Átila Abreu assumiu o comando do carro e foi realizar suas voltas rápidas para completar a média que definiria o grid de largada. O vice-campeão da temporada 2014 da Stock Car fez o terceiro melhor tempo da classe Carrera Rookie e o nono lugar geral.

Na média das voltas a dupla conquistou o quarto lugar na classe Carrera Rookie e o 16º lugar geral. Como a classificação permite apenas a média de duas voltas, Marçal Müller não participou da sessão.

O regulamento do Endurance Challenge em 2022 foi aprimorado, para garantir imprevisibilidade e alta competitividade durante todo ano. As regras do BoP (Balance of Performance) equalizam os carros com lastros distribuídos de acordo com o repertório e idade dos pilotos e determinam também deduções de tempo nas paradas obrigatórias para revezamento dos pilotos.

“Em uma prova longa a classificação acaba não sendo tão importante, mas é bom largar no top 5 da categoria. Amanhã a ideia é manter um pace constante e chegar no final em condição de brigar pela vitória", disse Sanchez.

“Acho que fomos bem, o carro é um pouco traseiro e faltou um detalhezinho para cravar uma volta muito boa, mas fiquei feliz porque fizemos uma volta competitiva mesmo com o BoP que dá bastante diferença", disse Átila.

"O que me preocupa é o carro ser um pouco traseiro porque no calor vamos sofrer um pouco. No entanto da metade pro fim a tendência é ir melhorando. Porém no fim do dia tem chovido e temos que ficar atento a isso para fazer uma boa estratégia na prova".

Leonardo Sanchez e Átila Abreu ocupam o 6º lugar na classificação da Carrera Rookie. A prova será disputada no sábado, às 15h00, com transmissão pelo Motorsport.com.

