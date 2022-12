A jornada de Georgios Frangulis e Cesar Ramos segue positiva em Interlagos para a decisão da temporada da Porsche Cup Endurance Challenge. Após liderarem um dos treinos da sexta-feira, a dupla conquistou um ótimo resultado no quali para colocar o #88 largando da quinta colocação geral e na segunda posição na classe Sport.

Frangulis foi o primeiro a partir para o treino classificatório e registrou em sua melhor passagem a marca de 1:37.139, o que colocou o Grego na sexta posição do treino e liderando entre os carros da Sport.

Ramos foi o segundo a partir para a pista e encontrou dificuldades em um carro muito traseiro. Mesmo assim, cravou o tempo de 1:36.000.

Como média, a dupla da ORT ficou com 1:36.547 na média dos dois tempos.

A dupla pode se sagrar campeã na classe Sport da Carrera Cup e depende apenas do próprio esforço para isso, se vencer a corrida, o troféu do certame de corridas longas ficará na OAK Racing Team.

"Hoje quem puxou nossa média para cima foi o Georgios, isso é ótimo em contar com a evolução dele nesses últimos tempos", disse Ramos. "Tivemos a real oportunidade de fazer a pole-position, mas não consegui acertar minha melhor volta e tive que lidar com um carro muito traseiro. É uma corrida longa e em duplas. A posição de largada é muito importante, mas temos uma jornada muito longa pela frente que pode nos garantir o caneco. Dependemos apenas de nós mesmos para isso".

"O quali foi muito bom, uma continuação do que já estávamos fazendo ao longo do fim de semana inteiro", comentou Frangulis. "Estamos todos muito próximos, só o P1 que destoou bastante neste treino. Conseguimos uma ótima posição contra caras muito fortes que correm na categoria".

"Muito feliz com o nosso quali, largar em quinto é ótimo, além de uma evolução enorme da etapa passada em Goiânia. Vamos fazer uma corrida consciente e se acontecer o que estamos esperando, vai dar para levar o caneco para casa".

A prova que define a temporada da Porsche Cup tem largada prevista para 15h com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!