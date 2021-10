Leonardo Sanchez e Átila Abreu partiram para mais uma jornada da Porsche XP Private Cup Endurance Series dividindo a pilotagem do #15 da GT3 Cup. O palco é Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, onde eles já venceram tanto pela Porsche Cup quanto pelo Endurance Brasil.

A dupla atual bicampeã da classe Sport entre os carros de motor 3.8 tem um desafio de 300km e muito calor neste sábado. Além de velocidade na pista, a chave do sucesso nas corridas de longa duração da Porsche Cup passa por uma boa estratégia -e o entrosamento entre os dois pilotos e o engenheiro Joselmo “Polenta” Barcik pode fazer a diferença.

Leonardo Sanchez foi o primeiro piloto da dupla a ir para pista e logo nos primeiros minutos da sessão cravou a melhor marca. Na sequência a disputa foi ficando cada vez mais acirrada Sanchez finalizou a primeira parte do classificatório com o oitavo lugar geral e quarto lugar na GT3 Sport.

Na segunda parte da classificação Átila Abreu assumiu o comando do Porsche #15, o piloto da Stock Car rapidamente se colocou no grupo dos 5 melhores, sendo o segundo colocado na classe Sport.

Após o cálculo das médias das duplas Átila Abreu e Leonardo Sanchez largam da sétima colocação na GT3 e quarto lugar na classe Sport.

“Foi um dia bom, mas o equilíbrio do carro me preocupa, semana passada o carro estava ótimo e nessa semana travava muito a roda nas freadas, o que me fazia ter que frear antes para não perder tempo", diz Átila.

"Vamos focar nos stints do Léo para fazer uma boa prova, existe uma possibilidade de chuva e isso é uma variável que muda completamente a corrida. Vai ser uma prova muito boa e muito equilibrada amanhã.”

“Não foi a posição de largada que a gente esperava, o acerto do carro não estava o ideal no quali então não conseguimos marcar as melhores voltas nas nossas saídas para a pista", disse Sanchez.

"Amanhã a corrida é longa e tudo pode acontecer, vamos trabalhar na estratégia para surpreender os adversários e brigar pela vitória que nos colocaria em uma boa condição de brigar pelo campeonato na última etapa".

Sanchez e Abreu largam para os 300km de Goiânia às 12h30 horário de Brasília. As mídias sociais da Porsche Cup transmitem a prova, além do Motorsport.com que mostra a integra da corrida. Na Band você pode acompanhar a largada e os momentos decisivos da segunda rodada das corridas longas.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

