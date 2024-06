O próximo destino da Porsche Cup C6 Bank será a Europa. Por dois fins de semana seguidos, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta correrá em Portugal, mais precisamente no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido popularmente como Autódromo do Estoril, distante 31 quilômetros da capital Lisboa. É o palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, em 1985.

Será a sétima vez Porsche Cup C6 Bank viaja ao país europeu e realiza em 2024 sua oitava e nona etapas em terras lusitanas: foram quatro anos no Estoril (quatro eventos de sprint e um de Endurance) e mais dois no moderno Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O Circuit de Barcelona-Catalunya, em Montmeló, a 28 quilômetros do centro da capital da comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha, também recebeu uma etapa da categoria em 2013.

No campeonato de sprint, os maiores vencedores da Porsche Cup C6 Bank em solo europeu são Ricardo Rosset e Clemente Lunardi, com três vitórias cada na categoria principal do campeonato de sprint – atual Carrera Cup. Na sequência vem Tom Valle, com duas. Constantino Jr., Fábio Viscardi e Vitor Baptista têm uma vitória cada. No Endurance Challenge, Luca Seripieri e Alan Hellmeister venceram a única prova de longa duração disputada na Europa, em Portugal, em 2019, no Estoril.

Já na outra categoria do evento, atualmente chamada de Sprint Challenge, os maiores vencedores são Gil Farah e Ipe Ferraiolo, com quatro cada um. Sylvio de Barros, Edu Azevedo e Enzo Elias venceram uma cada. Já no Endurance Challenge, a dupla formada por Léo Sanchez e Átila Abreu venceram a corrida solitária em 2019.

No total, são 14 etapas internacionais na história da Porsche Cup C6 Bank. Portugal já recebeu seis eventos: quatro no Estoril (2011, 2012, 2014 e 2019) e dois em Portimão (2012 e 2013). Já a Argentina voltou a receber a categoria no ano passado, após cinco anos de ausência. Antes, o país da América do Sul sediou corridas em Buenos Aires (2010, 2011 e 2017) e em Termas (2016, 2017, 2022 e 2023). O outro país a receber um evento dos carros de competição mais produzidos no planeta foi a Espanha, no Circuit de Barcelona-Catalunya, em 2013.

Estoril vai receber, no sábado, dia 22 de junho, a abertura do Porsche C6 Bank Endurance Challenge. A prova terá 300 quilômetros de extensão ou 2h30min de duração máxima no traçado de 4.182 metros e 13 curvas. A segunda etapa, em Termas de Río Hondo, na Argentina, terá o mesmo tamanho. Já a corrida final, em Interlagos, terá extensão de 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios. No campeonato de sprint, Portugal sediará a única etapa internacional de 2024, em 29 e 30 de junho.

Granado revela BASTIDOR do CAOS pós MÁRQUEZ na Ducati /MARTÍN na Aprilia: Eric diz TUDO de '24/MotoE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #15, com Eric Granado falando sobre Márquez e MotoE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!